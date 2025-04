Bye-bye Google, ChatGPT, ou encore Windows? Ceux qui souhaitent se détacher des inventions de la Silicon valley peuvent se réjouir! L'Europe offre des alternatives aux logiciels américains qui ont dominé jusqu'ici. Et la Suisse n'est pas en reste. Petit tour d'horizon.

Il n'est pas nécessaire de jeter son ordinateur par la fenêtre, mais c'est le bon moment pour se soucier de sa dépendance à la technologie américaine. Photo: Shutterstock

Depuis plusieurs années maintenant, des appels à se détacher des géants américains de la tech se font entendre. Longtemps à la traîne, les pays européens proposent désormais des alternatives intéressantes aux principales applications développées dans la Silicon Valley. La Suisse tire également son épingle du jeu.

Vous souhaitez, vous aussi, faire la part belle au savoir faire helvétique et européen? Voici quelques options intéressantes.

Moteurs de recherche

Swisscows 🇨🇭 Ce moteur de recherche sécurisé a été fondé en 2014 par Humbee AG à Egnach, dans le canton de Thurgovie. Il ne stocke pas les données des utilisateurs et il est parfaitement adapté aux familles, puisqu'il n'indexe pas les contenus pornographiques.

Startpage 🇳🇱 Cette entreprise néerlandaise a été créée en 2008. Sa particularité? Elle propose un service qui utilise les résultats de recherche de Google sans profil utilisateur, ni tracking.

Qwant 🇫🇷 Ce moteur de recherche français fondé en 2013 se distingue par son fort degré protection des données. Il ne stocke pas vos informations personnelles et n'impose pas de publicités personnalisées.

Navigateur

Vivaldi 🇳🇴 Développé par Vivaldi Technologies, ce navigateur gratuit a été lancé en 2016 sous la houlette de Jon von Tetzchner, cofondateur d'Opera Software. Son point fort? Les utilisateurs peuvent le personnaliser selon leurs souhaits.

Falkon 🇩🇪 Ce navigateur est en fait un logiciel libre dont le code est accessible et modifiable par tout le monde. Il a été développé par la communauté KDE et il se calque sur le moteur QtWebEngine, une variante du moteur Chromium créé par Google en 2008. Il ne propose toutefois pas les services du géant américain.

Logiciels bureautiques



Any Type 🇨🇭 Cette application bien de chez nous permet de créer et de gérer des notes, des projets, des tâches et des documents. Les données sont enregistrées localement avec un cryptage de bout en bout. La confidentialité est garantie!

Libre Office 🇩🇪 Libre Office est une suite bureautique – c'est-à-dire un ensemble de logiciels – libre et gratuite. Elle a été développée par l'organisation à but non lucratif The Document Foundation, dont le siège est à Berlin.

Joplin 🇫🇷 Cette application de prise de notes open source se distingue notamment par son fort degré de protection des données et par sa flexibilité. Les notes que l'on prend sur Joplin sont cryptées de bout en bout.

Docs 🇫🇷 La plateforme de collaboration Docs est un projet open source des gouvernements français et allemand. Il s'agit d'une alternative aux services Google Docs et Microsoft 365.

Courrier électronique

Proton Mail 🇨🇭 Ce service de messagerie suisse est spécialisé dans la protection des données et dans la cybersécurité. Fondé en 2013, il propose un cryptage de bout en bout des e-mails, tant pour les messages que pour les fichiers. Il est possible de s'inscrire sur Proton de manière anonyme.

Messagerie

Threema 🇨🇭 Il s'agit sans aucun doute de l'application de messagerie instantanée la plus connue de Suisse! Axée sur la protection des données et la sécurité, elle est notamment utilisée par l'armée suisse. Elle dispose d'un cryptage de bout en bout: pas besoin de mail ou de numéro de téléphone.

Teleguard 🇨🇭 Il s'agit du service de messagerie du moteur de recherche Swisscows. Cette application mise sur la protection des données et l'anonymat. Elle est également cryptée de bout en bout et il n'y a donc pas besoin de mail ou de numéro de téléphone.

Wire 🇨🇭 Cette plate-forme de collaboration est une alternative à Slack et à Microsoft Teams. Elle a été développée à Zoug et à Berlin. Une nouvelle fois, l'application est cryptée de bout en bout et les données qu'on doit lui transmettre sont minimes.

Services cartographiques

Swisstopo 🇨🇭 Cette application de l'Office fédéral de topographie propose des cartes précises des régions de Suisse. Parfaites pour planifier sa prochaine randonnée! Le traitement des informations personnelles est soumis à la loi fédérale sur la protection des données.

Open Street Map 🇬🇧 Il s'agit d'un projet à but non lucratif fondé en 2004 en Grande-Bretagne. Il a notamment la particularité d'être géré par des bénévoles du monde entier.

Intelligence artificielle

Mistral AI 🇫🇷 Ce chatbot français est la réponse de l'Europe à ChatGPT. Le service répond aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Stockage en ligne

pCloud 🇨🇭 Cette solution de stockage en ligne a été créée à Baar, dans le canton de Zoug. Pour pouvoir profiter de cette formule, pas besoin d'abonnement: un paiement unique vous permet une utilisation à vie!

Proton Drive 🇨🇭 Développé par l'entreprise Proton AG, ce service garanti un fort degré de protection des données et de sécurité. Le siège social et les serveurs de Proton Drive sont situés en Suisse.

kSuite 🇨🇭 La kSuite d'Infomaniak est une alternative suisse à Google Workspace et à Microsoft 365. En plus du stockage en ligne, elle dispose d'une option de vidéoconférence et d'une messagerie instantanée.

Bien sûr, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais d'une simple sélection. Vous trouverez d'autres conseils ici et également sur le site european-alternatives.eu. Malheureusement, beaucoup de ces services restent payants, contrairement à bon nombre des services proposés par les géants américains de la tech. Pour certains outils, il n'existe pas encore d'alternatives.