Tobias Bolzern

À quoi sert ce cercle bleu?

Depuis mars 2025, de plus en plus d’utilisateurs WhatsApp voient apparaître un cercle bleu dans leurs discussions. Derrière celui-ci se cache Meta AI – Meta étant la société mère de WhatsApp, Facebook et Instagram. Le chatbot utilisant l’intelligence artificielle (IA) est basé sur le modèle linguistique propre à Meta, appelé Llama, et est conçu pour aider les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes.

Que peut faire Meta AI?

L’assistant numérique répond à diverses questions en accédant à des informations actualisées sur Internet. Par exemple, il est possible de lui demander des restaurants dans une ville, des sites touristiques ou des recettes. L'IA peut aussi aider à rédiger des textes ou proposer des traductions. Dans les discussions de groupe ou les messages directs, vous pouvez interpeller l’assistant avec «@Meta AI», ce qui sera visible pour tous. Il lira votre demande et répondra directement dans le groupe. Par ailleurs, Meta AI a accès à Internet et pour nos amis outre-Sarine, il comprend aussi un peu le suisse allemand.

Puis-je désactiver Meta AI?

Le hic, c'est que de nombreux utilisateurs sont agacés par cette nouvelle fonction et n'en veulent pas: «Je la déteste et je déteste Meta d'avoir ajouté cela. On a rien demandé», déclare un utilisateur visiblement agacé sur x.com.

La mauvaise nouvelle: désactiver la fonctionnalité est impossible. Il existe tout de même deux possibilités pour supprimer l'assistant IA des discussions.

Archiver le chat, en le balayant vers la gauche et appuyer sur «Archiver». Le chat sera alors déplacé vers les chats archivés. Supprimer le chat, en le balayant vers la gauche, appuyer sur «Plus», puis sur «Supprimer le chat». Dans les deux cas, la fonction est en principe conservée, mais elle est moins visible.

Qu'en est-il de mes données?

Meta assure que les conversations entre vous et vos amis restent toujours cryptées de bout en bout. Normalement, ni Meta ni l'IA ne peuvent lire les chats privés, car l'assistant n'a accès qu'aux messages dans lesquels il est directement mentionné. Cependant, les conversations avec Meta AI sont enregistrées et analysées par l'entreprise. Selon les conditions d'utilisation, ces données peuvent être utilisées pour améliorer le service. Si cela vous dérange, vous pouvez entrer «/reset-ai» dans un chat Meta AI pour effacer la mémoire de l’IA pour cette conversation, ou «/reset-all-ais» pour réinitialiser tous les chats.

« Le géant peut diffuser rapidement son IA, que les utilisateurs le souhaitent ou non. »

Où sont les limites?

Comme tous les assistants IA, Meta AI présente également des faiblesses. Pour les questions complexes, les réponses peuvent être imprécises ou incorrectes. Meta reconnaît d’ailleurs que l’assistant peut parfois «donner de mauvaises réponses». Dans certaines régions, comme l'Italie, les utilisateurs signalent des bugs d'applications après la mise à jour. La version européenne offre moins de fonctionnalités que la version américaine, en raison des lois plus strictes sur la protection des données dans l'UE. Par ailleurs, Meta fait également face à des critiques concernant l'entraînement de son modèle d'IA avec des livres piratés de manière illégale.

Que veut faire Meta avec cela?

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que Meta AI est sur la voie de devenir le leader mondial en termes d'assistant IA, l'entreprise suit en effet actuellement une stratégie d'expansion agressive. Selon ses propres chiffres, 700 millions de personnes utilisent déjà Meta AI chaque mois. Grâce à son intégration dans les plateformes comptant des milliards d'utilisateurs, le géant peut diffuser rapidement son IA, que les utilisateurs le souhaitent ou non.

À qui s'adresse Meta AI?

Meta AI peut se révéler particulièrement utile pour les personnes peu familières avec les assistants IA indépendants comme ChatGPT. Son intégration directe dans des applications largement utilisées en facilite l’accès. L’environnement de chat familier rend l’expérience plus intuitive, notamment pour les utilisateurs occasionnels. Il reste toutefois essentiel de ne pas y partager de données sensibles, les conditions d’utilisation de Meta soulevant régulièrement des questions en matière de confidentialité. En revanche, pour celles et ceux qui utilisent déjà des outils d’IA de manière intensive, Meta AI apporte peu de valeur ajoutée: ses fonctionnalités restent, à ce stade, relativement limitées par rapport aux alternatives plus spécialisées.