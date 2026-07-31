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Surpris par une tempête jeudi soir
Deux personnes en paddle portées disparues sur le lac de Walenstadt

Une tempête jeudi soir a surpris un groupe de cinq paddleboarders sur le lac de Walenstadt. Trois ont été secourus, mais deux restent introuvables. Les recherches se poursuivent.
Publié: il y a 44 minutes
Les recherches se poursuivent.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes sont portées disparues depuis jeudi soir après avoir été surprises par une tempête en faisant du paddle sur le lac de Walenstadt. Elles faisaient partie d'un groupe de cinq personnes dont les trois autres membres ont pu rejoindre le rivage.

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Parti du site de location de paddle de la plage de Gäsi (GL), le groupe voguait au milieu du lac, entre Mühlehorn (GL) et Weesen (SG). Ses membres ont été soudain mis en difficulté par de fortes rafales de vent, peu avant 19h00. Deux d'entre eux ont pu rejoindre le rivage à la nage. Un troisième y a été ramené par des sauveteurs, indique la police glaronnaise.

Les forces d'intervention se sont ensuite lancées à la recherche des deux personnes manquantes, sans arriver à les retrouver. Les recherches se sont poursuivies vendredi.

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