Face à la concurrence des compagnies low cost, le groupe Lufthansa réfléchit à introduire un tarif extrêmement avantageux. Un billet qui ne comprendrait aucune prestation supplémentaire.

Christian Kolbe

Les compagnies low cost ont introduit des tarifs imbattables: des billets qui ne comprennent que le transport d'un aéroport à un autre. Leur formule? Toute prestation supplémentaire – bagage à main, bagage en soute, repas ou boisson – nécessite le paiement d'un supplément.

De son côté, la compagnie aérienne Swiss propose des prestations plus haut de gamme. Le tarif Economy Light comprend un bagage cabine, une bouteille d'eau minérale et des «miles» de fidelité. Mais cela pourrait bientôt changer.

Selon le portail aéronautique Aerotelegraph, le groupe Lufthansa, maison mère des compagnies Swiss et Edelweiss, réfléchit désormais à un tarif encore plus bas que le tarif Economy Light – une sorte de tarif Economy Ultralight. On ignore encore quelle forme prendra ce nouveau tarif, mais les bruits de couloir évoque aucune prestation comprise: plus de bagage cabine, plus de boisson , ni de «miles».

Révision régulière des tarifs

Le groupe Lufthansa est actuellement en train de revoir sa structure tarifaire. «Les différents tarifs des Lufthansa Group Airlines doivent refléter le plus largement possible les besoins variés et individuels de nos clients», explique un porte-parole de Lufthansa à Aerotelegraph.

«Pour ce faire, les tarifs existants sont continuellement examinés et, si nécessaire, adaptés ou étendus de manière ciblée.» Il n'y a rien de concret en ce qui concerne le tarif super-économique: le porte-parole du groupe Lufthansa précise que l'on ne sait pas encore quels nouveaux tarifs seront introduits, ni à quelle date.

L'idée d'un tarif super-économique chez Swiss demeure donc purement hypothètique à ce stade. Les expériences d'Air France et de KLM le montrent toutefois: contrairement aux compagnies aériennes low cost, les compagnies aériennes haut de gamme ne privilégient pas les tarifs basés uniquement sur les frais de transport. Face aux critiques, les deux compagnies aériennes ont même été contraintes d'améliorer leur nouveau tarif Basic.