La vie culturelle en danger
Le secteur de l'événementiel ne veut pas une baisse de la redevance

Le secteur de l’événementiel met en garde contre l’initiative «200 francs, ça suffit!» du 8 mars. Une baisse de la redevance SSR menacerait la survie de nombreux événements culturels et sportifs.
Publié: il y a 26 minutes
Le secteur de l'évènementiel craint des conséquences négatives considérables sur la vie culturelle en Suisse si le texte est approuvé.
ATS Agence télégraphique suisse

Le secteur suisse de l'événementiel s'oppose à l'initiative «200 francs, ça suffit!» qui demande une baisse de la redevance. Si ce texte est approuvé par le peuple le 8 mars, l'alliance craint des conséquences négatives considérables sur la vie culturelle en Suisse.

De nombreux événements culturels et sportifs en direct dépendent du soutien médiatique des médias publics, a déclaré lundi l'alliance des associations organisatrices d'événements dans un communiqué. La SSR joue un rôle central grâce à ses contributions importantes à la promotion et donc, indirectement, au financement d'événements en direct, ajoute-t-elle.

Les retransmissions en direct de grands événements sportifs tels que les courses de ski et les fêtes de lutte suisse ou de grands événements culturels ne seraient plus finançables en raison de la menace de réduction de la redevance, poursuit le communiqué. Cette baisse toucherait également les événements culturels et sportifs de taille moyenne et petite, pour lesquels une large couverture médiatique est déterminante pour leur visibilité et leur succès.

La présence et la promotion par la radiodiffusion publique suscitent l'intérêt et attirent d'autres sponsors et bailleurs de fonds. Sans ce soutien médiatique, de nombreux événements ne bénéficieraient pas de l'attention nécessaire, ce qui entraînerait une baisse du sponsoring et du soutien financier, écrit l'alliance.

PME touchées

Selon le communiqué, cette réduction toucherait particulièrement le secteur de l'événementiel. D'innombrables PME suisses implantées localement et leurs fournisseurs sont actifs dans ce secteur très diversifié. Il s'agit par exemple des organisateurs de concerts, des organisateurs de salons, des exploitants de stades, des théâtres, des sociétés de production ou encore des entreprises de restauration.

