DE
FR

Modification largement acceptée
Les Vaudois de l'étranger pourront voter pour le Conseil des Etats

Les Vaudois de l'étranger pourront désormais voter pour le Conseil des Etats. La modification constitutionnelle a été acceptée dimanche avec 63,9% des voix. Vaud devient le 14e canton suisse à accorder cette participation.
Publié: il y a 54 minutes
Les Vaudois de l'étranger pourront désormais voter pour leurs représentants au Conseil des Etats à Berne (photo d'illustration).
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Vaudois domiciliés à l'étranger pourront désormais participer à l'élection au Conseil des Etats, comme cela se fait déjà pour le Conseil national. La population a accepté dimanche cette modification constitutionnelle.

Le «oui» l'a largement emporté avec 63,9% des voix, tandis que le taux de participation s'est élevé à environ 42%. Environ 25'000 Vaudois vivant à l'étranger sont potentiellement concernés. Ils pourront donc voter pour des candidats au Conseil des Etats, mais aussi être élus. En cas d'élection toutefois, ils devront revenir se domicilier dans le canton.

Vaud devient le 14e canton à autoriser ses ressortissants de l'étranger à participer à l'élection à la Chambre haute à Berne. Tous les cantons romands, à l'exception du Valais, permettent désormais cette disposition.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus