«Moins de SSR aujourd’hui, plus de Musk demain?»
Le PS investit massivement pour lutter contre l'initiative de l'UDC sur la SSR

Le Parti socialiste investit 820'000 francs pour contrer l'initiative sur la redevance SSR. L'élu UDC Thomas Matter critique la «dérive gauchiste» du service public.
Publié: 08:55 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
1/6
Dans sa campagne contre l'initiative de l'UDC, le PS n'hésite pas à mettre en avant de grandes figures de la désinformation.
Photo: DR
RMS_Portrait_AUTOR_1047.JPG
Ruedi Studer

La campagne pour l'initiative sur la réduction de la redevance SSR menée par l'Union démocratique du centre (UDC) se transforme en une lutte acharnée, avec des budgets particulièrement élevés. Seuls trois partis participent financièrement à la campagne. A droite, l'UDC y consacre 50'000 francs, tandis que l'Union démocratique fédérale (UDF) y investit 90'000 francs. A gauche, le Parti socialiste (PS) se montre beaucoup plus ambitieux, ayant prévu 820'000 francs pour tenter de faire barrage à l'initiative.

«Cela devrait faire réfléchir les adversaires de l'initiative», déclare le conseiller national UDC Thomas Matter. Il voit dans l'engagement financier du PS une preuve de la «dérive gauchiste» de la SSR. «Cette société fait depuis longtemps office de porte-parole du PS», explique-t-il. Il n'est donc pas étonnant, selon lui, que le parti déploie de si gros moyens. 

Protéger la démocratie

Au PS, on n'accepte pas ce reproche. «Si la SSR est détruite, les fake news sur les plateformes de réseaux sociaux combleront le vide», rétorque le coprésident du parti Cédric Wermuth. «Pour nos 10'000 donateurs, il ne s'agit pas de gauche ou de droite, mais de la protection de la démocratie».

Dans sa campagne, le parti cible aussi les populistes d'extrême droite, mettant en avant le multimilliardaire Elon Musk et le président américain Donald Trump sur ses affiches. Il pose la question: «Moins de SSR aujourd’hui, plus de Musk demain?»

Le sujet mobilise davantage la base de la gauche que la moyenne, comme le montrent les comparaisons avec les campagnes passées. Le PS n'avait investi qu'environ 500'000 francs contre l'extension de l'autoroute, 630'000 francs contre la réforme des caisses de pension et 580'000 francs pour l'initiative de la 13e rente AVS. En revanche, il a consacré plus d'un million de francs à sa propre initiative sur l'allègement des primes.

De 2 à 5038 francs

Selon le PS, la campagne contre l'initiative de l'UDC a jusqu'ici mobilisé environ 750'000 francs, avec des contributions individuelles allant de 2 à 5038 francs, pour une moyenne de 75 francs. Le parti souligne que cela témoigne de l'intérêt du public pour des informations fiables de la part de la SSR.

Le parti s'attend à recevoir d'autres dons d'ici le dimanche de la votation, le budget devant encore être adapté en conséquence. Les électeurs quant à eux se prononceront sur le projet le 8 mars.

