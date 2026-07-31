Deux initiatives encore très ouvertes en vue du 27 septembre

Un sondage YouGov montre une forte indécision avant les votations fédérales du 27 septembre. Les initiatives sur la neutralité et l'alimentation divisent les électeurs, avec environ 20% encore indécis.

ATS Agence télégraphique suisse

A moins de deux mois des votations fédérales du 27 septembre, aucune tendance nette ne se dégage pour les initiatives sur la neutralité et sur l'alimentation. Selon un premier baromètre YouGov Suisse publié vendredi, une forte proportion d'électeurs reste indécise, tandis qu'un quart environ des personnes ayant déjà arrêté leur choix soutiennent les deux textes. Si le scrutin avait lieu aujourd'hui, l'initiative sur la neutralité obtiendrait 40% de oui contre 38% de non, selon une estimation réalisée à l'aide d'un modèle statistique MRP. Quelque 22% des personnes interrogées ne se prononcent toutefois pas encore.

L'initiative sur l'alimentation se trouve dans une situation comparable. Le non y est légèrement majoritaire avec 43% des intentions de vote, contre 39% pour le oui. Dix-sept pour cent des sondés demeurent indécis. Cette large part d'électeurs hésitants s'explique notamment par un faible niveau d'information. Quatre personnes sur dix estiment ne pas être suffisamment informées sur l'initiative sur la neutralité, une proportion qui atteint 43% pour l'initiative sur l'alimentation. Environ 40% des personnes interrogées disent même n'avoir encore jamais été confrontées à ces objets. Les médias et les discussions dans l'entourage constituent les principales sources d'information.

Des différences selon les régions et les partis

Le sondage met également en évidence des différences selon les régions linguistiques et les préférences partisanes. L'initiative sur la neutralité recueille davantage de soutien en Suisse romande et au Tessin qu'en Suisse alémanique. Sans surprise, elle est largement soutenue par l'électorat de l'UDC, tandis que celui des Vert-e-s la rejette majoritairement. L'initiative sur l'alimentation bénéficie, elle, surtout du soutien des sympathisants écologistes. Les électeurs des autres grands partis s'y montrent plus réservés. Le sondage relève toutefois qu'environ 37% des sympathisants de l'UDC se déclarent actuellement favorables à cette initiative, malgré l'opposition de leur parti.

Fait marquant, 23% des électeurs ayant déjà arrêté leur choix voteraient oui aux deux initiatives. D'après les réponses ouvertes recueillies par YouGov, ces personnes partagent avant tout un même objectif: renforcer l'indépendance de la Suisse, tant en matière de politique étrangère que d'approvisionnement alimentaire. L'initiative populaire «Sauvegarder la neutralité suisse», déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, veut qualifier dans la Constitution la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Elle exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense. La collaboration avec de telles organisations doit être limitée au cas où la Confédération serait attaquée.

Déposée par un comité citoyen, l'initiative «pour une alimentation sûre» demande que la Suisse produise sur son sol au moins 70% des denrées alimentaires qu'elle consomme (contre un peu moins de 50% actuellement) dans un délai de 10 ans. L'enquête a été réalisée en ligne entre le 15 et le 27 juillet auprès de 1229 personnes représentatives de la population suisse ayant le droit de vote.