16:57 heures

Le Conseil fédéral commente les résultats des votations

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, et le ministre de la Justice Beat Jans viennent d'entamer une conférence de presse au sujet des votations de ce dimanche 28 septembre.

Karin Keller-Sutter et Beat Jans s'expriment sur les résultats du vote, dimanche 28 septembre 2025, à Berne. Photo: keystone-sda.ch

Karin Keller-Sutter a commencé par s'adresser aux cantons, qui craignent de lourdes pertes en raison de l'abolition de la valeur locative. Elle met l'accent sur l'impôt foncier, que les cantons peuvent, sans y être obligés, introduire. La date d'entrée en vigueur du projet n'est pas encore connue, mais la ministre des Finances a précisé que ce sera au plus tôt en 2028.

«Un chapitre long de plusieurs décennies est clos», a déclaré Karin Keller-Sutter. Quatre tentatives avaient déjà été faites pour supprimer la valeur locative imputée. Elle a été introduite en 1934, à titre provisoire.

De son côté, le conseiller fédéral Beat Jans s'est exprimé sur l'e-ID. Il parle d'une «majorité extrêmement étroite» et reconnaît les «préoccupations fortes» du peuple. Il affirme que l'e-ID vise avant tout à renforcer le service public. «Nous devrons travailler dur pour gagner la confiance de ceux qui ont voté non aujourd'hui». Le conseiller fédéral a déclaré que le délai pour une carte d’identité électronique serait «avant la fin de l'année 2026».