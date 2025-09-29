DE
«Influencé par Swisscom»
Le comité référendaire demande l'annulation du vote sur l'e-ID

Un recours a été déposé, accusant Swisscom d'avoir fait un don de 30'000 francs à un comité pro-e-ID et d'avoir utilisé un cadre pour promouvoir le projet. Le comité considère cela comme une violation de la liberté de vote.
Publié: 09:30 heures
|
Dernière mise à jour: 09:32 heures
Le comité référendaire contre la loi sur l'identité numérique (e-ID), acceptée dimanche, a demandé lundi l'annulation du vote.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le comité référendaire contre la loi sur l'identité numérique (e-ID), acceptée dimanche sur le fil, a demandé lundi l'annulation du vote. Il dénonce un résultat influencé par «des interventions illicites de Swisscom, contrôlée par l'Etat».

Le comité a déposé son recours le 22 septembre. Selon lui, Swisscom a fait un don de 30'000 francs à un comité favorable à l'e-ID» et a demandé à un cadre supérieur de faire publiquement la promotion du projet.

Le comité référendaire considère l'engagement de Swisscom dans la campagne comme une violation flagrante de la liberté de vote garantie par la Constitution fédérale. Les entreprises proches de la Confédération sont tenues à la neutralité politique et ne doivent pas influencer le processus démocratique par des interventions unilatérales.

