Un jeune automobiliste suisse a été arrêté mardi soir à Embrach après avoir roulé à 131 km/h dans une zone limitée à 60 km/h. Le conducteur de 20 ans devra répondre de son délit devant la justice.

Un chauffard roule à 131 km/h dans une zone limitée à 60

ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste de 20 ans a commis un délit de chauffard mardi soir à Embrach (ZH). Un contrôle a mesuré à 131 km/h la vitesse de la voiture qu'il conduisait à proximité d'un quartier d'habitations, au lieu des 60 km/h autorisés. Il a été arrêté et a dû rendre son permis de conduire.

Les faits se sont produits peu avant 18h00 lors d'une manoeuvre de dépassement, à la sortie de la localité, écrit la police cantonale zurichoise. L'auto incriminée a pu être interceptée. Elle était enregistrée au nom de la mère du jeune conducteur suisse, qui a été interrogé par la police. Il devra répondre de ce délit de chauffard devant la justice.