DE
FR

Transport illégal de passagers
Des chauffards coincés après des excès de vitesse massifs en Valais

La Police valaisanne a mené des contrôles ciblés sur tout le canton. Deux conducteurs ont été interceptés pour de graves excès de vitesse et un chauffeur dénoncé pour transport illégal de passagers.
Publié: il y a 29 minutes
La Police valaisanne a mené divers contrôles sur l’ensemble du territoire cantonal, en janvier.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Dans le cadre d’actions ciblées visant à lutter contre les incivilités routières et les activités illégales de transport de passagers, la Police valaisanne a mené divers contrôles sur l’ensemble du territoire cantonal, en janvier. Ces opérations ont permis de constater deux délits de chauffard ainsi qu’un cas de cabotage.

Le 10 janvier, un véhicule circulant à Bramois a été contrôlé à la vitesse de 130 km/h, alors que la limitation était fixée à 60 km/h. Son conducteur, un Portugais âgé de 23 ans, s’est vu retirer son permis de conduire sur-le-champ. Une interdiction de conduire, en Suisse, lui a également été notifiée.

Le 25 janvier, un conducteur italien de 32 ans a été mesuré à une vitesse de 151 km/h au lieu des 80 km/h autorisés, alors qu’il circulait sur la route du Grand-Saint-Bernard, à la hauteur de Bovernier. Son permis de conduire lui a également été retiré immédiatement.

Les deux conducteurs ont été dénoncés auprès du Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu’auprès du Ministère public. Ils s'exposent à des peines allant jusqu’à quatre ans de prison et à un retrait de permis d’au moins deux ans.

Transport illégal

Le même jour, les agents du Centre de compétence du trafic lourd de St-Maurice ont intercepté un véhicule immatriculé en Allemagne sur l’autoroute A9, entre Martigny et Lausanne. Le conducteur, un ressortissant letton de 52 ans, effectuait un transport rémunéré entre Verbier et l’aéroport de Genève, alors que six passagers se trouvaient à bord de son minibus.

A lire aussi
Un piéton mortellement percuté à l’aube à Martigny
Appel à témoins
Un piéton mortellement percuté à l’aube à Martigny
Une voiture part en embardée et finit dans une rivière près des Diablerets
Sortie de route fatale
Une voiture part en embardée et finit dans une rivière près des Diablerets

Le chauffeur a été dénoncé auprès du Service de la circulation routière et de la navigation pour cabotage. En Suisse, il est interdit de transporter des personnes contre rémunération avec un véhicule à plaque étrangère à l'intérieur du territoire helvétique.

Cette pratique est interdite, car elle engendre une concurrence déloyale envers les transporteurs suisses. Le conducteur balte a également dû s’acquitter d’une amende de plusieurs milliers de francs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus