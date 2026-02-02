DE
FR

Sortie de route fatale
Une voiture part en embardée et finit dans une rivière près des Diablerets

Dimanche, un accident s'est produite sur la route du Pillon, à Vers-L’Eglise. Un quadragénaire a perdu le contrôle de son véhicule, qui a dévalé un talus et s'est immobilisé dans une rivière. Il est décédé sur les lieux de l'accident.
Publié: il y a 6 minutes
La police n'a pu que constater le décès du conducteur.
Photo: Keystone/LAURENT GILLIERON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dimanche, vers 22 heures, un automobiliste circulait seukl sur la route du Pillon, dans la localité de Vers-L'Église, en direction d'Aigle. Pour une raison indéterminée, il a perdu le contrôle de son véhicule, qui a dévalé un talus avant de s’immobiliser dans une rivière.

Le conducteur a été éjecté de sa voiture. Il a été retrouvé inanimé par les premiers témoins qui ont alerté la police. A leur arrivée, ils n'ont pu que constater le décès de cet homme de 49 ans, de nationalité française et résidant dans la région.

Enquête ouverte

Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une enquête pénale. Il a confié les investigations aux spécialistes des Unités de circulation de la gendarmerie vaudoise.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus