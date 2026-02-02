Dimanche, un accident s'est produite sur la route du Pillon, à Vers-L’Eglise. Un quadragénaire a perdu le contrôle de son véhicule, qui a dévalé un talus et s'est immobilisé dans une rivière. Il est décédé sur les lieux de l'accident.

Une voiture part en embardée et finit dans une rivière près des Diablerets

ATS Agence télégraphique suisse

Dimanche, vers 22 heures, un automobiliste circulait seukl sur la route du Pillon, dans la localité de Vers-L'Église, en direction d'Aigle. Pour une raison indéterminée, il a perdu le contrôle de son véhicule, qui a dévalé un talus avant de s’immobiliser dans une rivière.

Le conducteur a été éjecté de sa voiture. Il a été retrouvé inanimé par les premiers témoins qui ont alerté la police. A leur arrivée, ils n'ont pu que constater le décès de cet homme de 49 ans, de nationalité française et résidant dans la région.

Enquête ouverte

Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une enquête pénale. Il a confié les investigations aux spécialistes des Unités de circulation de la gendarmerie vaudoise.