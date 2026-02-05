DE
Poursuites pénales en vue
Un Neuchâtelois de 40 ans flashé à 143 km/h perd son permis

Mardi soir, un conducteur suisse de 40 ans a été pris à 143 km/h sur la route H10 à Travers (NE), limitée à 80 km/h. Son permis a été retiré sur-le-champ, avec des poursuites pénales en vue.
Publié: il y a 53 minutes
Un conducteur suisse de 40 ans a été pris à 143 km/h sur la route H10 à Travers (NE).
Photo: Capture d'écran / Google Street View
ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste a été flashé mardi vers 20h par un radar mobile à 143km/h sur la route cantonale H10 à la sortie du village de Travers (NE) en direction de l’ouest, alors que la limite autorisée était de 80 km/h. Le chauffard, un ressortissant suisse de 40 ans domicilié dans le canton, s’est vu retirer son permis de conduire avec effet immédiat.

L'automobiliste a été intercepté peu après Couvet par une patrouille de la police neuchâteloise. «L’intéressé s’expose à une suspension de permis pouvant aller jusqu’à deux ans, ainsi qu’à des poursuites pénales pour délit de chauffard», a indiqué jeudi la police neuchâteloise.

