Un sinistre a ravagé plusieurs bâtiments lundi soir à Sierre, en Valais. La police cantonale cherche deux jeunes aperçus en fuite sur les lieux.

Violent incendie à Sierre: deux suspects recherchés par la police

Violent incendie à Sierre: deux suspects recherchés par la police

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Un violent incendie s'est déclaré lundi 27 juillet 2026 peu avant 23h sur la route du Simplon, à Sierre. Parties d'une remise, les flammes se sont rapidement propagées aux édifices attenants, détruisant entièrement les structures. Des effondrements de toitures ont endommagé des véhicules garés à proximité, tandis que la chaleur faisait éclater les vitres des immeubles voisins.

Les secours, dont le Centre de secours incendie de Sierre et le train d'extinction des CFF, ont fait évacuer le secteur. L'intervention a perturbé le trafic routier et ferroviaire. Aucun blessé n’est à déplorer.

Selon les premiers éléments de l'enquête, deux jeunes hommes âgés de 15 à 20 ans ont été vus quittant précipitamment les lieux juste après le départ du feu. Le Ministère public et la Police cantonale valaisanne lancent un appel à témoins pour les identifier. Vous pouvez joindre la Centrale d’engagement des forces de l'ordre au 027 326 56 56.