Une voiture a percuté de plein fouet un poteau d'éclairage.
Photo: BRK-News
Angela Rosser
Dans la nuit de samedi à dimanche, sur les coups de 2h du matin, une voiture a percuté de plein fouet un pozrsu d'éclairage à la sortie de Gisikon-Root (LU) sur l'autoroute A14. Pour des raisons encore inconnues, le véhicule a fait une embardée. La voiture pourrait être une Audi A5.
Quatre jeunes gens âgés de 17 à 19 ans ont été blessés dans ce violent accident et ont dû être transportés à l'hôpital, comme le précise BRK-News. La circulation a été perturbée pendant environ trois heures à proximité du lieu de l'accident. Les dégâts matériels sont estimés à environ 65'000 francs, précise le média. Aucun autre détail n'a pour l'heure été communiqué.
