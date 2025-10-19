Une détonation a été entendue, tôt dimanche matin, sur l'autoroute A14 à la sortie de Gisikon-Root, dans le canton de Lucerne. Une voiture est sortie de sa trajectoire et a percuté un poteau d'éclairage. Les quatre occupants, tous adolescents, ont été blessés.

Une voiture a percuté de plein fouet un poteau d'éclairage. Photo: BRK-News

Angela Rosser

Dans la nuit de samedi à dimanche, sur les coups de 2h du matin, une voiture a percuté de plein fouet un pozrsu d'éclairage à la sortie de Gisikon-Root (LU) sur l'autoroute A14. Pour des raisons encore inconnues, le véhicule a fait une embardée. La voiture pourrait être une Audi A5.

Quatre jeunes gens âgés de 17 à 19 ans ont été blessés dans ce violent accident et ont dû être transportés à l'hôpital, comme le précise BRK-News. La circulation a été perturbée pendant environ trois heures à proximité du lieu de l'accident. Les dégâts matériels sont estimés à environ 65'000 francs, précise le média. Aucun autre détail n'a pour l'heure été communiqué.