ATS Agence télégraphique suisse
Deux Afghans de 19 ans ont été poignardés le soir du Nouvel An à Zurich. L'un d'entre eux a dû être opéré d'urgence. La police cantonale est à la recherche des auteurs de l'attaque. Les deux hommes ont été retrouvés dans le centre-ville, indique la police municipale jeudi.
La police cantonale zurichoise est intervenue à 170 reprises dans la nuit du passage à la nouvelle année. La plupart des interventions concernaient l'utilisation inappropriée de feux d'artifice. Plusieurs incendies ont également occupé les forces d'intervention.
