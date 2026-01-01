DE
FR

Violence à Zurich
Deux jeunes poignardés le soir du Nouvel An

Deux hommes de 19 ans ont été poignardés le 31 décembre à Zurich, l'un nécessitant une opération urgente. La police cantonale enquête pour retrouver les auteurs de cette agression qui a marqué la nuit du Nouvel An.
Publié: 14:53 heures
Les auteurs n'ont pas été apréhendés.
Photo: Keystone/GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux Afghans de 19 ans ont été poignardés le soir du Nouvel An à Zurich. L'un d'entre eux a dû être opéré d'urgence. La police cantonale est à la recherche des auteurs de l'attaque. Les deux hommes ont été retrouvés dans le centre-ville, indique la police municipale jeudi.

La police cantonale zurichoise est intervenue à 170 reprises dans la nuit du passage à la nouvelle année. La plupart des interventions concernaient l'utilisation inappropriée de feux d'artifice. Plusieurs incendies ont également occupé les forces d'intervention.

