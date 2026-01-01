Deux hommes de 19 ans ont été poignardés le 31 décembre à Zurich, l'un nécessitant une opération urgente. La police cantonale enquête pour retrouver les auteurs de cette agression qui a marqué la nuit du Nouvel An.

Deux jeunes poignardés le soir du Nouvel An

ATS Agence télégraphique suisse

Deux Afghans de 19 ans ont été poignardés le soir du Nouvel An à Zurich. L'un d'entre eux a dû être opéré d'urgence. La police cantonale est à la recherche des auteurs de l'attaque. Les deux hommes ont été retrouvés dans le centre-ville, indique la police municipale jeudi.

La police cantonale zurichoise est intervenue à 170 reprises dans la nuit du passage à la nouvelle année. La plupart des interventions concernaient l'utilisation inappropriée de feux d'artifice. Plusieurs incendies ont également occupé les forces d'intervention.