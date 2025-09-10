DE
Changement de mains à Corsier-sur-Vevey
Le Musée de Chaplin (VD) va être racheté par un grand groupe français

Le musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté par un grand groupe français. Museum Studio, entité du groupe Compagnie Chargeurs Invest, et le Groupe Fribourg ont annoncé mercredi le projet d'acquisition dans un communiqué.
Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey va être racheté. (Archives)
Photo: LAURENT GILLIERON
ATS Agence télégraphique suisse

Le musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey, dans le canton de Vaud, va être racheté. Le «Museum Studio et le Groupe Fribourg sont entrés en discussions exclusives en vue d'acquérir les 14 hectares ainsi que la société d'exploitation de Chaplin's World. Fort de son expérience internationale dans la production d'expositions et le développement d'expériences immersives grand public, Museum Studio entend renforcer ce lieu unique dans son rayonnement international, à la hauteur du génie créateur de Charlie Chaplin», écrivent-ils.

La société Museum Studio, leader mondial de l'ingénierie et de la production culturelle au service des musées, des marques et des fondations, est une division du groupe Compagnie Chargeurs Invest, sise à Paris. Le Groupe Fribourg (alsacien), lui, est l'actionnaire de référence de Compagnie Chargeurs Invest.

