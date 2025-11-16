DE
Une manoeuvre vire au drame
Un Suisse de 62 ans meurt dans un accident de tracteur en Valais

Un tragique accident de travail est survenu, samedi, à Ried-Mörel, en Valais. Un Suisse de 62 ans a perdu la vie après une manœuvre ratée avec son véhicule agricole.
Publié: il y a 49 minutes
Le conducteur est décédé sur les lieux de l'accident (image symbolique).
Photo: Kapo VS
Un accident de travail impliquant un véhicule agricole s’est produit samedi à Ried-Mörel, en Valais. Le conducteur a perdu la vie, indique la police cantonale valaisanne. Le drame s’est produit aux alentours de 14h45 sur une route de campagne du secteur de «Chilchmatte».

Le conducteur répandait du fumier dans un champ à l’aide de son tracteur. «Lors d’une manœuvre, pour une raison encore inconnue, l’arrière du véhicule a quitté la chaussée, entraînant avec lui la cabine du tracteur», précise la police. Malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur est décédé sur place. La victime est un Suisse de 62 ans.

