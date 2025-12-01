DE
FR

Grosse prise en Valais
Un homme arrêté avec 125 kg de khat près de Brigue

Les douaniers ont saisi 125 kg de khat et 400 g de jus de khat cachés dans six valises en Valais. Un Somalien de 40 ans a été arrêté et une enquête du Ministère public valaisan est en cours.
Publié: 12:16 heures
Les valises contenaient plus de 125 kilos de produits de khat.
Photo: Office fédéral de la douane et d
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une patrouille nocturne de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a intercepté en Valais un Somalien qui transportait 125 kg bruts de khat et 400 gr de jus de khat. Ces stupéfiants étaient cachés dans six valises.

Cet homme de 40 ans, domicilié dans le canton de Vaud, a été arrêté dans la nuit du 17 octobre alors qu'il roulait en direction de Brigue. Il avait précédemment passé la douane à Gondo, précise lundi l'OFDF.

Outre les six valises de khat, les douaniers ont trouvé dans l'habitacle plus d'une dizaine de milliers de francs ainsi qu'une centaine d'euros dissimulés sous le tapis de sol. Le suspect et les stupéfiants ont été remis à la police. Une enquête du Ministère public valaisan est en cours.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus