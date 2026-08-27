Au programme de ce 27 août: l'extrême droite allemande s'entraîne en Suisse, le PS veut une loi d'urgence contre la canicule, une appli pour les remplaçants, des drones pour mieux défendre la Suisse, et, enfin, Audrey Werro repart à l'assaut du record du monde.

Pour bien commencer la journée, chers lecteurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 27 août. Bonne lecture!

1 Un groupe d'extrême droite allemand en camp dans le Valais

Un groupe allemand d'extrême droite a choisi le Haut-Valais pour organiser son camp annuel. D'après le «Walliser Bote», l'Identitäre Bewegung Deutschland (IBD-Mouvement identitaire Allemagne) a publié ces derniers jours sur X des images de son camp fédéral 2026, où l'Aigle du Simplon est visible. Au total, 35 membres du mouvement ont passé une semaine dans un gîte de l'alpage de l'Alpjen, au-dessus de Simplon. La réservation avait été effectuée sous de fausses identités et le propriétaire affirme ne pas avoir su qui étaient ses hôtes. L'affaire semble également être passée sous les radars des autorités locales: le président de la commune a déclaré au journal qu'il «n'était pas au courant de la présence de ces personnes». Fondé en 2012, l'IBD défend des positions islamophobes, racistes et antidémocratiques, et prône une Europe fermée et blanche.

2 Cédric Wermuth veut une loi d'urgence contre la canicule

Le coprésident du Parti socialiste (PS), Cédric Wermuth, a réclamé l'adoption d'une loi fédérale d'urgence à la suite des récentes décisions du Conseil fédéral en matière de protection contre la canicule, rapportent les journaux du groupe Tamedia. L'objectif est de mieux préparer la Suisse à affronter les canicules dès l'été prochain. «Il faut mettre en place un groupe de travail pour faire avancer les projets de rafraîchissement des espaces publics et les mesures de lutte contre la sécheresse», a déclaré Cédric Wermuth. Le Conseil fédéral doit désormais assumer la responsabilité de la mise en œuvre de ces mesures. Le socialiste critique en particulier les conseillers fédéraux de l'Union démocratique du centre (UDC), Albert Rösti et Guy Parmelin.

3 Une appli valaisanne vole au secours des institutions sociales

Une nouvelle application développée en Valais permet de structurer la recherche de remplaçants dans les crèches, CMS et autres institutions sociales, rapporte «Le Nouvelliste». Elle permet de simplifier les remplacements d'urgence et limiter le recours à l’intérim. «Les directrices pédagogiques passent une partie de leur temps à battre le rappel au téléphone pour trouver des remplaçants, alors qu’elles ont autre chose à faire», constate Didier Waldmeyer, directeur de l’entreprise informatique SAI ERP. Un ressenti que confirme l’Office fédéral de la statistique: le taux d’absentéisme pour maladie et accident a augmenté de 14% depuis 2019, passant de 7,2 à 8,2 jours en moyenne en 2025, et jusqu’à 10,4 jours en 2022 dans la santé et le social.

4 L'armée suisse se prépare à la guerre des drones

Le conseiller fédéral Martin Pfister et le chef de l'armée Benedikt Roos font le point ce jeudi à Thoune (BE) sur le développement de compétences stratégiques en matière de drones. Selon les lignes directrices adoptées en juin par le Conseil fédéral, l'armée doit être capable de défendre la Suisse contre les menaces hybrides et les attaques à distance. A cet effet, elle doit se doter d'un bataillon de drones.

5 Audrey Werro vise encore plus haut à Zurich

Six jours après Athletissima, les meilleurs athlètes de la planète ont à nouveau rendez-vous en Suisse ce jeudi, à Zurich, à l'occasion du meeting Weltklasse. La championne d'Europe du 800m Audrey Werro sera encore une fois sous les feux des projecteurs, avec le record du monde (1'53''28) en ligne de mire. La Fribourgeoise retrouvera dès 21h41 la Néerlandaise Femke Broeders-Bol, qu'elle a battue de peu à Lausanne. Jason Joseph, sur 110m haies, Simon Ehammer, à la longueur, Ditaji Kambundji, sur 100m haies, Géraldine Di Tizio-Frey, sur 100m, ou Timothé Mumenthaler, sur 200m, tenteront aussi de s'illustrer côté suisse.