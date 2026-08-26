Servette peut toujours croire à la Champions League

Servette Chênois reste en course pour la Champions Leagie dames malgré sa défaite 3-2 contre le Sparta Prague en Tchéquipe. Magdalena Sobal et Paola Hernandez ont marqué. Match retour prévu le 2 septembre à Genève.

ATS Agence télégraphique suisse

Servette Chênois garde toutes ses chances de jouer la phase de ligue de la Ligue des champions dames. En play-off aller, les championnes de Suisse ont perdu 3-2 à Prague contre le Sparta. Le match retour aura lieu le mercredi 2 septembre.

Les Genevoises auraient pu se mettre en meilleure position en faisant preuve de davantage d'efficacité devant le but tchèque. Elles ont marqué par Magdalena Sobal (15e/1-1) et Paola Hernandez (73e/3-2).