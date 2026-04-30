Un ex-enseignant valaisan condamné pour pédocriminalité

Un ancien enseignant valaisan, condamné pour actes sexuels sur mineures, a vu son recours rejeté par le Tribunal fédéral. Il écope de 22 mois avec sursis et d’une interdiction d’exercer auprès de mineurs.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé la peine d'un ancien enseignant valaisan, condamné pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il avait écopé de 22 mois de prison avec sursis en mai dernier auprès du Tribunal cantonal valaisan.

Dans son recours auprès du TF, l'ex-enseignant se plaignait notamment d'une violation du droit à être entendu. Il reprochait aussi aux juges cantonaux d'avoir refusé de procéder à certaines auditions, ou encore d'arbitraire dans l'établissement de certains faits ou pour certaines déclarations.

Ces différents griefs, et tous les autres formulés dans le recours, sont «infondés», a estimé le TF, selon un arrêt du 13 avril transmis à Keystone-ATS par l'avocat d'une des victimes. Le recours est ainsi rejeté.

L'ex-enseignant a été condamné pour avoir touché les parties intimes d'une de ses élèves, âgée entre 10 et 11 ans au moment des faits, à trois reprises entre 2016 et 2018.

En couple avec une ado de 15 ans

Désormais expatrié dans un autre canton, il a également été jugé coupable d'avoir entretenu des relations sexuelles avec une jeune fille de 15 ans, dont il était de 14 ans son aîné et avec laquelle il est resté en couple plusieurs années. Il a encore été condamné pour avoir échangé des messages avec une adolescente de 15 ans, en 2017, l'amenant à parler de sexualité, à s'échanger des photos et des vidéos à connotation sexuelle.

Outre la peine de 22 mois avec sursis, il avait aussi été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes à 100 francs avec sursis durant quatre ans et à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou non (notamment dans le monde associatif) impliquant des mineurs pendant 10 ans.