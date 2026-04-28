Les travaux d'une nouvelle route et d'un téléphérique provisoire ont débuté mardi pour restaurer l'accès à Blatten (VS). Le projet, soutenu par 39 millions de francs, sera achevé en 2029.

Onze mois après la catastrophe, les travaux de la route cantonale commencent

Onze mois après la catastrophe, les travaux de la route cantonale commencent

ATS Agence télégraphique suisse

Les travaux de la route cantonale qui doit relier Wiler à Blatten d'ici à fin 2029 ont démarré mardi, tout comme ceux du téléphérique provisoire qui connectera Wiler et Weissenried. Objectif: rétablir rapidement et durablement l'accessibilité de la vallée.

Le premier coup de pioche a été donné notamment par le conseiller d'Etat Franz Ruppen et le président de la commune de Blatten Matthias Bellwald, à quelques mètres du futur tracé. L'éboulement du 28 mai dernier a fortement compromis les accès au village haut-valaisan, desservi aujourd'hui uniquement par une route d'urgence, non praticable en hiver.

Rétablir un accès pérenne

Longue de 2,8 kilomètres, la «RC24» vise ainsi à rétablir un accès pérenne. Son tracé a été défini sur la base de la carte des dangers établie par le Service des dangers naturels en novembre 2025.

Le Conseil d'Etat valaisan a octroyé deux crédits d'engagement pour la construction début avril: un de 29,7 millions de francs pour la route et un de 9,3 millions pour le téléphérique provisoire.