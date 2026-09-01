Au menu de ce 1er septembre: une clinique de Crans-Montana critiquée, la sécurité des manifestations suisses, le Zoo de Zurich veut mieux protéger les espèces menacées, une enquête sur les compétences scolaires, et, enfin, le bilan d'un projet à 393 millions.

La clinique bernoise de Crans-Montana visée par des accusations de «management par la peur»

La clinique bernoise de Crans-Montana visée par des accusations de «management par la peur»

Pour bien lancer le mois de septembre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une petite sélection des principales actualités suisses à ne pas rater ce mardi 1er septembre. On embarque!

1 Climat toxique dans un clinique de Crans-Montana

La Clinique bernoise de Crans-Montana est sous le feu des critiques. Plusieurs actuels et ex-employés ont dénoncé auprès du «Nouvelliste» un climat toxique généralisé et du «management par la peur». Près d'une cinquantaine de personnes auraient quitté l'entreprise en l'espace d'une année, dont des responsables hiérarchiques. Interrogé par le quotidien valaisan, le directeur de la clinique reconnaît que les changements occasionnés peuvent générer du stress, mais rejette l’idée d’un climat toxique généralisé.

2 Un renfort de la sécurité après Aarau?

Des leçons pourraient être tirées après la fusillade de la rave d'Aarau, qui a fait un mort et cinq blessés ce week-end. André Duvillard, ex-responsable du Réseau national de sécurité, estime dans les colonnes du «Temps» que cette fusillade «aura des répercussions sur la sécurité des rassemblements populaires». Il milite pour davantage de sécurité dans les manifestations publiques et critique aussi l’idée, encore trop présente en Suisse selon lui, que ce type de drame ne pourrait survenir qu’à l’étranger.

3 Le Zoo de Zurich veut protéger les espèces menacées

Les espèces menacées pourraient être mieux protégées outre-Sarine. Le Zoo de Zurich entend créer des espaces naturels adaptés aux animaux: une zone humide consacrée à la faune d'Amérique du Sud, une forêt pour les gorilles et les orangs-outans de Sumatra, ainsi qu'un espace côtier pour les manchots. La mise à l’enquête publique du nouveau plan d’affectation cantonal démarre ce 1er septembre.

4 Une enquête sur la baisse des compétences scolaires

Face à la baisse constatée du niveau dans les compétences fondamentales enseignées à l’école, l’Union patronale suisse (UPS), economiesuisse et l’Union suisse des arts et métiers dévoilent ce mardi les résultats de leur enquête commune. Ces trois faîtières ont sondé plus de 2900 formateurs afin de mesurer l’impact du phénomène sur les entreprises formatrices et l’apprentissage en général.

5 Le bilan d'un projet à 393 millions

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le directeur de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Pascal Lüthi, font le point sur le programme DaziT au poste-frontière de Bâle/Weil am Rhein. Lancé pour moderniser et numériser les services douaniers, ce projet a bénéficié d’un budget de 393 millions de francs. Il doit s’achever à la fin de l’année.