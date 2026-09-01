L'organisateur de la rave party d'Aarau, endeuillée par une fusillade mortelle, défend la sécurité mise en place. Selon lui, seul un important dispositif policier peut prévenir une attaque armée contre une foule. Il appelle les politiques à agir.

«Si une telle attaque vient de l'extérieur, je ne vois pas ce que nous pouvons faire»

«Si une telle attaque vient de l'extérieur, je ne vois pas ce que nous pouvons faire»

L'organisateur de la rave d'Aarau défend son dispositif de sécurité

ATS Agence télégraphique suisse

Olivier Grein, l'organisateur de la rave party à Aarau endeuillée par une fusillade mortelle le week-end dernier, défend dans la presse le dispositif de sécurité. Les responsables politiques sont dans l'obligation d'agir, estime le directeur d'Urban Agency Events.

«Seul un déploiement massif de forces de police permet d'empêcher une attaque armée contre une foule importante», déclare Olivier Grein dans la NZZ de mardi.

«Si une telle attaque vient de l'extérieur, je ne vois pas ce que nous pouvons faire», ajoute-t-il, rappelant que l'organisateur est responsable de la sécurité sur le site, tandis que la police s'occupe des abords. «A l'avenir, la police sera probablement plus présente lors des grands événements, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays», poursuit-il.

Le pire évité

Mais tout dépendra de la réaction des responsables politiques, relève Olivier Grein, car cela concerne tous les types d'événements, du tournoi amateur au concert dans un stade. «Aujourd'hui, j'ai l'impression que la protection des données et de la vie privée prime sur la prévention des crimes».

Le directeur d'Urban Agency Events salue le travail des agents de sécurité présents lors des tirs, qui ont permis d'éviter le pire. «Alors que les coups de feu fusaient encore, ils ont forcé les issues de secours pour que les gens puissent s'enfuir dans toutes les directions». Le responsable de la fête a mis un blessé en sécurité et lui a prodigué les premiers secours, relève encore Olivier Grein.

La fusillade s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche à Aarau lors d'une rave party organisée par Urban Agency Events. Une Italienne de 22 ans a été tuée et cinq personnes ont été blessées, dont certaines grièvement. La police cantonale a annoncé lundi l'arrestation d'un suspect, un Suisse de 43 ans. Ses motifs ne sont pas encore connus.