Après la canicule estivale, près des trois quarts des Suisses jugent urgent d'agir davantage pour le climat. La rénovation énergétique des bâtiments recueille 80% de soutien, tandis que 71% approuvent l'initiative solaire et 61% le bonus mobilité.

Après la canicule, les Suisses réclament davantage de mesures pour le climat

Après la canicule, les Suisses réclament davantage de mesures pour le climat

ATS Agence télégraphique suisse

Les appels à prendre davantage de mesures pour le climat en Suisse se renforcent après la canicule de l'été. Une large majorité de la population appelle de ses voeux des actions comme la rénovation des bâtiments ou l’installation des panneaux solaires. Ces éléments ressortent d'un sondage de 20 Minutes/Tamedia publié mardi, après un premier volet paru vendredi.

Pour près des trois quarts de la population interrogée, il y a urgence à prendre des mesures. Un quart ne voit en revanche pas la nécessité d’en faire davantage. Le soutien à un renforcement de la politique climatique est nettement plus élevé chez les femmes (60%) que chez les hommes (43%).

C’est la rénovation énergétique des bâtiments et l’amélioration de leur isolation qui recueillent le plus large soutien. Quatre personnes interrogées sur cinq y sont favorables. La mesure fait même l’unanimité au-delà des clivages politiques: elle est soutenue par 89% des sympathisants des Vert-e-s et encore par 72% de ceux de l’Union démocratique du centre (UDC).

La droite s'oppose aux subventions

Une aide financière accrue de la Confédération à l’agriculture, afin de compenser les pertes provoquées par la chaleur et la sécheresse, convainc également 62% des sondés. Le soutien est particulièrement élevé parmi les personnes disposant d’un revenu inférieur à 4000 francs.

Par ailleurs, 58% souhaitent que la Confédération encourage davantage les trains de nuit. Une majorité des sympathisants de l’UDC et du Parti libéral-radical (PLR) s’opposent toutefois à de telles subventions.

Des initiatives qui séduisent

Plusieurs initiatives populaires rencontrent aussi un écho favorable. L’initiative des Vert-e-s «Pour un approvisionnement sûr en énergies renouvelables» (initiative solaire), qui veut rendre les installations solaires obligatoires sur les nouvelles constructions et lors de rénovations de toitures, recueille 71% de «oui» ou de «plutôt oui». Le Conseil fédéral la rejette.

L’initiative «Pour une place financière suisse durable et tournée vers l’avenir» (initiative sur la place financière) obtient pour sa part 58% de soutien: un tiers des sondés disent clairement oui et un quart plutôt oui. Le texte demande à la Confédération de veiller à ce que la place financière suisse s’oriente vers des objectifs écologiques, en accord avec les normes internationales. Le Conseil fédéral s’est récemment prononcé contre.

Enfin, 61% des personnes interrogées sont favorables ou plutôt favorables à l’initiative sur le bonus mobilité de l’association actif-trafiC, qui prévoit notamment une taxe sur les billets d’avion. L’opposition est la plus forte parmi les sympathisants de l’UDC (58%) et du PLR (55%). La récolte des signatures est encore en cours.

Le sondage de 20 Minutes et Tamedia a été réalisé les 19 et 20 août auprès de 12’780 personnes dans toute la Suisse, en collaboration avec l’institut Leewas. La marge d’erreur est de 1,4 point de pourcentage.