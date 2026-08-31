Au programme de ce lundi 31 août: le Valais confronté au camping sauvage, UBS attend une décision cruciale, les négociations avancent sur Crans-Montana, l'OFS dévoile ses chiffres sur l'inégalité salariale et, enfin, du tennis suisse à l'affiche de l'US Open.

Pour conclure en beauté ce dernier jour du mois d'août, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un petit tour d'horizon des principales actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi. On est parti!

1 Le Valais face au camping sauvage

Le camping sauvage sévit en Valais. Des campeurs bravent les interdictions en plantant leur tente pour passer une, voire plusieurs nuits, sur les cimes, rapporte «Le Nouvelliste». Le phénomène a notamment été observé aux environs du lac de Taney et des montagnes proches de Vouvry, dont le Grammont, mais aussi du côté du col du Sanetsch, vers Savièse. Face à cette pratique, la commune valaisanne a installé un panneau rappelant l’interdiction de camper. Accusée de rester les bras croisés, la commune de Vouvry a quant à elle promis de serrer la vis. En Suisse, les règles relatives au camping sauvage dépendent des cantons et des communes. Il reste interdit dans les zones protégées.

2 Une décision cruciale pour UBS

Le patron d'UBS Sergio Ermotti est aux aguets: la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) se penche ce lundi sur la révision de la loi sur les banques, dite «Lex UBS». Après la chute de Credit Suisse, le Conseil fédéral veut sévir en exigeant davantage des fonds propres. La grande banque suisse pourrait ainsi être tenue de couvrir au moyen de fonds propres l'intégralité de ses participations dans ses filiales étrangères. La révision prévoit aussi un mécanisme public de garantie des liquidités.

3 L'accord à l'amiable sur Crans-Montana avance

L'affaire sur l'incendie du «Constellation» progresse. La liste des participants à la table ronde chargée de parvenir à un accord à l'amiable devrait être finalisée d'ici fin septembre, a déclaré à la NZZ son responsable, Laurent Kurth. Victimes, autorités fédérales, assurances sociales et privées, ainsi que divers experts vont tenter de trouver une solution pour éviter un long procès qui pourrait s'étendre sur plusieurs années. La participation du couple Moretti n'a, pour l'heure, pas encore été décidée.

4 Nouveaux chiffres sur l'inégalité homme-femme

L'Office fédérale de la statistique (OFS) dévoile aujourd'hui ses nouveaux chiffres sur les inégalités salariales entre femmes et hommes. Publiés tous les deux ans, ces résultats s’appuient sur l’enquête suisse sur la structure des salaires 2024.

5 Une soirée tennis suisse à l'US Open

Les passionnés du tennis auront de quoi se régaler ce soir. Trois Suisses feront leur entrée en lice lors de cette deuxième journée de l’US Open. Cette soirée s'annonce émouvante avec Stan Wawrinka, qui disputera son dernier Grand Chelem face à l'Italien Matteo Berrettini vers 20h (heure suisse). Chez les dames, la Grisonne Simona Waltert affrontera l'Argentine Nadia Podoroska vers 18h30, avant que la soirée se clôture à 21h avec le match entre la Zurichoise Viktorija Golubic et la Française Diane Parry.