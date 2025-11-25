DE
FR

Un impact sur la sécurité du réseau électrique
La modernisation de la ligne à haute tension Bickigen-Chippis retardée

La modernisation de la ligne à haute tension Bickigen-Chippis est retardée de deux ans, selon Swissgrid. La mise en service est prévue pour 2031 en raison de procédures judiciaires en cours. Ce retard impacte la sécurité d'exploitation du réseau électrique suisse.
Publié: il y a 40 minutes
Partager
Écouter
La ligne haute tension située entre Bickigen (BE) et Chippis (VS) doit passer en 380 KV. (Photo d'illustration de son passage à la Gemmi)
Photo: LAURENT GILLIERON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La modernisation de la ligne à haute tension Bickigen (BE)-Chippis (VS) devrait être retardée de deux ans supplémentaires en raison des procédures judiciaires en cours, selon Swissgrid. La mise en service est désormais prévue pour 2031.

Cette ligne à haute tension a été modernisée à 380 KV, en 1965. Cependant, à ce jour, le courant ne circule qu'à 220 KV. Des travaux sont ainsi prévus sur le tracé existant, rappelle, mardi, Swissgrid dans un communiqué. Les pylônes seront rehaussés, leurs fondations renforcées et les isolateurs remplacés. Les câbles conducteurs seront tendus davantage et, sur certains tronçons, remplacés par des câbles conducteurs antiparasites.

A lire aussi
Les ONG estiment que la Suisse a un devoir à remplir après la COP30
Un «bilan modeste»
Les ONG estiment que la Suisse a un devoir à remplir après la COP30
La COP30 accouche d'un accord mais aucune sortie des énergies fossiles
Le strict minimum
La COP30 accouche d'un accord mais aucune sortie des énergies fossiles

En septembre 2025, l'Office fédéral de l'énergie (OFE) a renouvelé son autorisation, donnant ainsi le feu vert à la modernisation de la ligne. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Le TAF avait préalablement rejeté la majorité des recours contre le projet de ligne en janvier 2024. Toutefois, le dossier d'autorisation a été renvoyé à l'OFE pour examen de solutions possibles en vue d'une réduction supplémentaire du bruit.

Un impact sur la sécurité du réseau

«Ce nouveau report a un impact notable sur la sécurité d'exploitation du réseau de transport suisse», estime Swissgrid. Cette future ligne à très haute tension «est un élément-clé pour le transport d'électricité entre le canton du Valais et le Plateau suisse, notamment durant les mois d'hiver où l'approvisionnement peut être tendu.» Un essai à 380 KV réalisé durant l'hiver 2023 a démontré que cette tension augmente la capacité d'importation et réduit significativement les goulets d'étranglement sur le réseau suisse.

«Si les lignes de transport en Valais ne sont pas raccordées au réseau 380 kV, près d'un tiers de la production valaisanne issue de la force hydraulique ne pourra pas être transportée lorsque la nouvelle centrale de pompage turbinage de Nant de Drance sera mise en service», conclut Swissgrid.

Dans le Haut-Valais, les travaux de construction de la nouvelle ligne à haute tension entre Mörel-Filet et Ernen sont terminés. Les nouveaux pylônes ont été entièrement érigés et peints en vert. La nouvelle ligne transportera l'électricité produite par l'hydroélectricité valaisanne au plus tôt fin 2028, une fois le nouveau poste de transformation 65 KV d'Ernen opérationnel.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus