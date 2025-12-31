Dans de nombreuses entreprises, les premières demandes de vacances ont déjà été déposées. Si les ponts seront rare en 2026, une planification intelligente – et pas trop tardive – vous permettra tout de même d'organiser quelques longues escapades.

Robin Wegmüller et Marcel Aerni

Les jours fériés nationaux nous ont particulièrement avantagés cette année: peu d'entre eux sont tombés durant le week-end. En 2026, ce sera différent. Autrement dit, mieux vaut poser ses vacances dès maintenant pour pouvoir profiter des jours de ponts les plus convoités.

Avril / Pâques

En 2026, les fêtes de Pâques dureront de 3 au 6 avril, soit relativement tôt. Comme chaque année, vous pourrez profiter de dix jours d’affilée sans travailler en posant quatre jours de congé avant ou après le week-end pascal. Si vous prenez huit jours de vacances et que vous y ajoutez les week-ends et les fériés, vous pourrez obtenir un total seize jours de repos.

Mai / Juin

L’an prochain, la Fête du travail tombera un vendredi, ce qui garantira un week-end prolongé à celles et ceux dont le Canton ou la commune reconnaît le 1ᵉʳ mai comme jour férié. Dans ce cas, en posant quatre jours avant ou après, vous pourrez profiter de neuf jours de repos consécutifs.

L'Ascension sera célébrée le 14 mai 2026, une date plutôt précoce, la montée du Christ au ciel étant toujours célébrée 39 jours après Pâques. Comme chaque année, il vous suffira de prendre congé le vendredi suivant pour profiter d'un week-end de quatre jours.

Le lundi de Pentecôte tombera lui le 25 mai. Là aussi, vous pourrez profiter de neuf jours loin du bureau, moyennant quatre jours de vacances. Vous pourrez également combiner Ascension et Pentecôte en posant les six jours ouvrables entre les deux fériés, ce qui vous permettra de faire l'impasse sur le travail durant douze jours.

Le 5 juin sera également un jour de pont prisé dans plusieurs Cantons. La veille, Appenzell Rhodes-Intérieures, le Jura, Lucerne, Nidwald, Obwald, Schwytz, le Tessin, Uri, le Valais, Zoug – ainsi que certaines communes dans le reste du pays – célèbreront la Fête-Dieu. Ce jour férié dépend lui aussi de Pâques et survient toujours 60 jours après le Dimanche Saint.

Août / Fête nationale

Première déception de l'année en perspective: le 1er août 2026 tombera un samedi. Un jour de congé disparaîtra donc pour de nombreuses personnes.

Novembre / Toussaint

C'est une autre mauvaise nouvelle, qui concernera cette fois une bonne moitié des cantons. Alors que la Toussaint tombait déjà un samedi en 2025, elle tombera un dimanche en 2026. Bonne nouvelle tout de même pour les fans d'Halloween: la célèbre fête des morts aura lieu un samedi soir.

Fin d'année 2026/début 2027

Le passage à l'année 2027 sera moins avantageux que le précédent. Les 25 et 26 décembre tomberont un vendredi et un samedi, tout comme les 1ᵉʳ et 2 janvier.

Le fait que le deuxième jour de l'année ne soit férié que dans certains Cantons – dont Vaud et Neuchâtel – aura donc pour seule incidence de nombreux magasins fermés, puisqu’il coïncidera avec un samedi. En posant quatre jours après Noël, vous pourrez profiter de dix jours de vacances. En y ajoutant les quatre jours précédant Noël, vous obtiendrez même un congé de seize jours.

Dernier conseil pour la route: les différents créneaux présentés ci-dessus risquent d'être très convoités, alors posez vos jours de congés au plus vite. Et d'avance, passez de bonnes vacances en 2026!