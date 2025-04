1/5 Attention: à partir du 15 avril, la police italienne regardera de près vos pneus. Photo: silpcgil.it

Jean-Claude Raemy

Dans certains cantons suisses, les vacances de printemps ont déjà commencé, dans d'autres, elles sont encore à venir. Comme chaque année, nous serons nombreux à partir vers le sud. Si vous vous rendez en Italie en voiture, soyez vigilants: cette année, les autorités italiennes seront plus regardantes sur les pneus. En effet, de nouvelles règles entreront en vigueur à partir du 15 avril. Ceux qui ne les respecteront pas risquent de lourdes amendes. Voici ce qu’il faut savoir.

Quand changer ses pneus?

En Italie, les pneus d'hiver sont obligatoires du 15 novembre au 15 avril. Le changement saisonnier de pneus doit être effectué à partir du 15 avril et au plus tard le 15 mai. Pendant cette période de transition, les contrôles porteront sur l'obligation d'utiliser des pneus d'été, mais il n'y aura pas d'amendes si les pneus n'ont pas encore été changés.

Quels pneus sont autorisés?

Il n'est pas obligatoire de monter des pneus d'été. Des pneus toutes saisons avec l'indication M+S sont également autorisés. En principe, les pneus d'hiver sont également permis, à condition que leur indice de vitesse soit égal ou supérieur à celui indiqué sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Cependant, cela n'est pas recommandé. L'indice de vitesse est la lettre figurant à la fin de la désignation du pneu. Il va de F (80 km/h) à Y (300 km/h).

Que risque-t-on si l'on ne respecte pas la réglementation?

Les conducteurs ne respectant pas les règles s'exposent à des amendes allant de 422 à 1695 euros.

Pourquoi mettre l'accent sur les pneus d'été?

C'est une question de sécurité. Les pneus d'été ont non seulement un relief différent, mais ils sont également fabriqués dans un mélange de caoutchouc plus dur qui offre une meilleure adhérence. Ils offrent ainsi une meilleure stabilité de conduite et des distances de freinage plus courtes que les pneus d'hiver, tant sur route sèche que mouillée. Autre avantage: ils permettent d'économiser du carburant.

Quelles sont les autres précautions à prendre?

Il faut s’en tenir aux règles bien connues. Tous les papiers doivent être présents: permis de conduire, carte grise, documents d'assurance. L'Italie veille à ce que les voitures soient bien entretenues et qu'elles soient contrôlées quatre ans après leur immatriculation, puis une fois tous les deux ans. Le conducteur et le passager doivent attacher leur ceinture de sécurité, une distance minimale doit être respectée par rapport au véhicule qui précède et des écouteurs doivent être utilisés pour téléphoner.

Qu'en est-il en Suisse?

En règle générale, on roule avec des pneus d'été de Pâques à octobre. Concernant le profil des pneus, la loi prescrit au minimum 1,6 millimètre, mais il est recommandé d'avoir au moins 3 millimètres. Pour vérifier le profil, le porte-parole du TCS, Marco Wölfli, conseille d'insérer une pièce de 1 franc dans le profil: «Si le socle de la figure d'Helvetia n'est pas visible, le pneu a suffisamment de profil pour rouler en toute sécurité.» Il faut également s'assurer que le pneu soit suffisamment gonflé. «Un pneu trop peu gonflé est dangereux, car les manœuvres de freinage et d'évitement sont plus difficiles à contrôler», explique Marco Wölfli.