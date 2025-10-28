Les fans d'Afrique, de Croatie et de football en auront pour leur argent. Les compagnies aériennes Swiss et Edelweiss vient de dévoiler leurs nouvelles destinations estivales pour 2026. Avec notamment une surprise majeure!

Voici les nouvelles destinations de Swiss et Edelweiss pour l'été prochain

1/6 Swiss et Edelweiss ont dévoilé leurs destinations pour l'été 2026. Photo: keystone-sda.ch

Nicola Imfeld

Durant l’été 2025, Swiss a littéralement cassé les prix de ses vols vers les Etats-Unis: les voyageurs ont ainsi pu rejoindre le pays de l'Oncle Sam pour moins de 500 francs l'aller-retour. Des tarifs extrêmement avantageux, imputables en grande partie à une demande en chute libre.

Malgré cela, la compagnie aérienne mise à nouveau sur l’Amérique du Nord pour l’été 2026. Swiss table d'une part sur une atténuation dans les prochains mois du «malus Trump», soit la baisse d’intérêt des voyageurs liée au climat politique américain. D’autre part, la Coupe du monde de football, organisée de mi-juin à fin juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, devrait booster le trafic aérien.

Avec ses liaisons vers New York, Los Angeles, San Francisco, Boston et Miami, Swiss desservira plusieurs villes hôtes du tournoi depuis Zurich, à raison d’un vol par jour minimum. A compter du 26 avril, la filiale de Lufthansa reliera également Toronto, autre ville organisatrice, à une fréquence de cinq vols par semaine.

Grèce et Portugal à l'honneur à Genève

«Je me réjouis que nos destinations phares aux Etats-Unis et au Canada permettent à de nombreux fans de football de rejoindre directement les lieux où se tiendront les matchs», déclare, Heike Birlenbach, la directrice des opérations de Swiss dans un communiqué publié mardi.

Swiss élargira également son réseau européen à l’été 2026. A Genève, un accent tout particulier sera mis sur la Grèce et le Portugal, afin de satisfaire la demande des vacanciers.

Vol Zurich-Tokyo renforcé

Du côté de Zurich, la compagnie proposera dès la fin mars trois vols hebdomadaires vers Poznań, une ville universitaire polonaise en plein essor et encore peu connue des touristes. Rijeka, sur la côte adriatique croate, fera également son entrée dans le catalogue, mais uniquement en haute saison, les lundis et vendredis.

S'agissant des longs-courrier, la compagnie intensifiera sa liaison vers l’Asie: il sera ainsi possible de voyager de Zurich à Tokyo-Narita quotidiennement en avril, mai et octobre, puis cinq fois par semaine durant l’été. Une décision qui répond à la forte demande persistante pour le Japon.

Nouveautés chez Edelweiss

Edelweiss a elle aussi dévoilé mardi son programme de vols pour l’été. Avec une grosse surprise au menu: Windhoek, la capitale de la Namibie, fera son entrée dans la liste des destinations au départ de Zurich. A compter du 1er juin 2026, la compagnie helvétique proposera deux vols par semaine, les lundis et vendredis.

La compagnie annonce également des hausses ciblées de fréquence sur certaines liaisons existantes. La ligne vers Seattle, lancée en 2025 – et par ailleurs ville hôte de la Coupe du monde – passera à trois vols hebdomadaires l’été prochain. Punta Cana, en République dominicaine, bénéficiera elle aussi de vols supplémentaires pendant Pâques, la Pentecôte et les vacances d’été.