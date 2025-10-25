Samedi matin, à 07h11, le tout premier Airbus A350 de Swiss, qui porte le nom de «Lausanne» a pris son envol pour la première fois avec des passagers à bord 233, au total. Le vol LX2152 relie Zurich à Palma de Majorque.

Le Swiss A350 «Lausanne» a décollé ce samedi

Des images du flanc d'un des nouveaux avions Airbus A350 de la compagnie Swiss sur le tarmac de l’aéroport de Zurich, juste après son arrivée de Toulouse, avec seulement l'équipage à son bord, le 9 octobre dernier à Kloten. Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Samedi matin, à 07 h 11, le premier Airbus A350 de SWISS, baptisé «Lausanne», a effectué son vol inaugural à destination de Palma de Majorque (vol LX 2152), au départ de Zurich, avec 233 passagers à bord. Au cours des prochaines semaines, l’Airbus A350 «Lausanne» sera déployé sur diverses lignes européennes – notamment vers Prague, Hanovre, Düsseldorf, Malaga et Palma de Majorque.

«Nous investissons actuellement environ un milliard de francs (...). Le nouvel A350 en est le symbole le plus visible», a déclaré Dennis Weber, Chief Financial Officer de Swiss dans un communiqué samedi matin. Cet avion est considéré comme «le plus moderne de la flotte Swiss», selon la compagnie.