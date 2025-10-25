Des images du flanc d'un des nouveaux avions Airbus A350 de la compagnie Swiss sur le tarmac de l’aéroport de Zurich, juste après son arrivée de Toulouse, avec seulement l'équipage à son bord, le 9 octobre dernier à Kloten.
Photo: GAETAN BALLY
ATS Agence télégraphique suisse
Samedi matin, à 07 h 11, le premier Airbus A350 de SWISS, baptisé «Lausanne», a effectué son vol inaugural à destination de Palma de Majorque (vol LX 2152), au départ de Zurich, avec 233 passagers à bord. Au cours des prochaines semaines, l’Airbus A350 «Lausanne» sera déployé sur diverses lignes européennes – notamment vers Prague, Hanovre, Düsseldorf, Malaga et Palma de Majorque.
«Nous investissons actuellement environ un milliard de francs (...). Le nouvel A350 en est le symbole le plus visible», a déclaré Dennis Weber, Chief Financial Officer de Swiss dans un communiqué samedi matin. Cet avion est considéré comme «le plus moderne de la flotte Swiss», selon la compagnie.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas