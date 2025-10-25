DE
FR

Premier vol passagers
Le Swiss A350 «Lausanne» a décollé ce samedi

Samedi matin, à 07h11, le tout premier Airbus A350 de Swiss, qui porte le nom de «Lausanne» a pris son envol pour la première fois avec des passagers à bord 233, au total. Le vol LX2152 relie Zurich à Palma de Majorque.
Publié: 08:32 heures
Partager
Écouter
Des images du flanc d'un des nouveaux avions Airbus A350 de la compagnie Swiss sur le tarmac de l’aéroport de Zurich, juste après son arrivée de Toulouse, avec seulement l'équipage à son bord, le 9 octobre dernier à Kloten.
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Samedi matin, à 07 h 11, le premier Airbus A350 de SWISS, baptisé «Lausanne», a effectué son vol inaugural à destination de Palma de Majorque (vol LX 2152), au départ de Zurich, avec 233 passagers à bord. Au cours des prochaines semaines, l’Airbus A350 «Lausanne» sera déployé sur diverses lignes européennes – notamment vers Prague, Hanovre, Düsseldorf, Malaga et Palma de Majorque.

«Nous investissons actuellement environ un milliard de francs (...). Le nouvel A350 en est le symbole le plus visible», a déclaré Dennis Weber, Chief Financial Officer de Swiss dans un communiqué samedi matin. Cet avion est considéré comme «le plus moderne de la flotte Swiss», selon la compagnie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus