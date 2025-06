1/4 Aux USA, la politique ouvertement xénophobe de Donald Trump ne facilite pas la vie des voyageurs. Photo: Alamy Stock Photo

Fabian Eberhard

L'affaire avait choqué: une Suissesse de 38 ans a été arrêtée à son arrivée aux Etats-Unis et emmenée dans une prison, mains et pieds menottés.

Selon la «NZZ», les agents frontaliers ont fouillé ses e-mails et ses réseaux sociaux lorsqu'elle a atterri à l'aéroport John F. Kennedy de New York le 9 avril. Même si les papiers de l'enseignante étaient en règle, elle a été arrêtée et renvoyée en Suisse 24 heures plus tard.

Les fonctionnaires américains étaient persuadés qu'elle ne venait pas passer de simples vacances aux Etats-Unis. «Vous mentez!», ont-ils répondu aux affirmations de la Suissesse, qui a gardé des bleus et des écorchures à cause de ses entraves aux pieds. Traumatisée par cette expérience, elle n'a pas dormi plus de trois heures d'affilée depuis des semaines.

La Suisse en prend bonne note

La Confédération a rapidement réagi: elle est intervenue auprès des autorités américaines et a exprimé «son inquiétude quant au traitement des personnes entrant aux Etats-Unis». En parallèle, elle a renforcé les conseils aux voyageurs sur le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Depuis, le site du DFAE prévient: «Renseignez-vous suffisamment tôt (...) sur les conditions exactes d'entrée, de séjour et autres dispositions. En cas de non-respect des prescriptions, vous risquez d'être renvoyés, arrêtés ou détenus».

Des Allemands également arrêtés

D'autres pays ont multiplié leurs conseils aux voyageurs après l'entrée en fonction de Donald Trump. Etant donné que plusieurs citoyens allemands ont été arrêtés à la frontière américaine, le ministère des Affaires étrangères a mis en garde ses compatriotes contre «l'arrestation, la détention et l'expulsion» aux Etats-Unis.

Jusqu'à présent, le DFAE n'a eu connaissance que de deux cas dans lesquels des Suisses ont été refoulés à la frontière américaine. Malgré ces rares exceptions, les gros titres et les avertissements de la Confédération inquiètent les touristes. Depuis le mois de mars, le DFAE a reçu plus de 170 demandes d'entrée aux Etats-Unis, soit trois fois plus par rapport à la même période en 2024.

Eviter l'Amérique de Trump

L'incertitude se reflète aussi dans le nombre de touristes. En mars déjà, le nombre d'entrées aux Etats-Unis depuis la Suisse a chuté de plus de 26% par rapport à l'année précédente. Les arrivées ont légèrement augmenté en avril, mais baissé de nouveau pendant le mois de mai, selon les chiffres du ministère américain du commerce.

Au cours du mois de mai 2025, 30'203 Suisses sont entrés aux Etats-Unis, soit 7,2% de moins que l'année précédente. Et les chiffres pourraient chuter davantage: de nombreuses réservations pour les mois à venir datent de l'automne dernier – avant le retour au pouvoir de Donald Trump.