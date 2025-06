Le contrôleur des comptes new-yorkais et candidat à la mairie Brad Lander a été arrêté dans un tribunal de la ville. Il accompagnait un accusé avant de se faire lui-même menotté.

Un candidat à la mairie de New York arrêté par le service de l'immigration

1/4 Brad Lander a été arrêté par le service d'immigration ICE. Photo: keystone-sda.ch

Janine Enderli

Brad Lander, contrôleur des comptes de New York et candidat à la mairie de la ville, a été arrêté après un incident survenu dans un tribunal municipal, rapportent les médias américains ce mardi. L'incident a eu lieu alors que Brad Lander se trouvait dans un tribunal d'immigration.

L'attachée de presse du démocrate, Kat Capossela, a confirmé l'arrestation dans une déclaration à NBC News, précisant que «Brad a été enlevé par des agents masqués et arrêté par le service de l'immigration ICE».

Coup d'éclat au tribunal

Cet événement survient dans un contexte de tensions croissantes autour de la politique migratoire de l'administration Trump, avec un durcissement des actions de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement). L'agence est régulièrement accusée d'arrestations arbitraires et de méthodes sévères. Ces dernières semaines, l'ICE a fait la une des journaux américains en raison de ses interventions souvent controversées, qui ont vu des migrants arrachés violemment de leur quotidien et placés en détention.

Le jour de son arrestation, Brad Lander se trouvait dans un tribunal d'immigration, où il accompagnait un accusé. Selon les informations rapportées, il a demandé aux agents présents de lui fournir un mandat d'arrêt avant que l'homme ne soit emmené. C’est à ce moment qu’il a été lui-même appréhendé.

On ignore pour l'instant si Brad Lander devra rester en détention. L'arrestation intervient alors que Brad Lander se prépare à participer aux primaires démocrates pour le poste de maire de New York, prévues la semaine prochaine.