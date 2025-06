Alors que Donald Trump alimente les protestations contre sa politique migratoire en envoyant des troupes et en proférant des menaces, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, devient une figure de proue des démocrates – tout en se rapprochant de la Maison Blanche.

Gavin Newsom reçoit un véritable coup de pouce de la part du président américain. Que va-t-il en faire? Photo: keystone-sda.ch

Chiara Schlenz

Les démocrates américains sont longtemps restés paralysés après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Les élus et la direction du parti ont l'air agités et fatigués. Et il y a de quoi, puisque les républicains dominent le Congrès, tandis que les démocrates semblent sans projet, sans direction, sans force.

Jusqu'à ce que des manifestations de masse éclatent début juin à Los Angeles contre les rafles du service de l'immigration (ICE) et que Trump ordonne l'intervention de la garde nationale et des soldats de la marine. C'est alors qu'au milieu du tumulte réapparait soudainement celui qui ne s'était jamais vraiment caché: le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

Un homme d'Etat dans le tumulte

Grande taille, coupe de cheveux parfaite, sourire «colgate»... Gavin Newsom donne l'impression d'avoir été choisi par Hollywood pour incarner le président des Etats-Unis. Le démocrate a toujours voulu plus que la Californie. Il avait été pressenti comme candidat à la présidence, mais a ensuite annoncé son soutien à la réélection de Joe Biden. Aujourd'hui, c'est justement Donald Trump qui lui fournit une nouvelle opportunité.

Alors que la population de Los Angeles et de San Francisco proteste contre les raids de l'ICE, que Trump envoie la Garde nationale et fait défiler des marines, Gavin Newsom profite de l'occasion pour se placer sous le feu des projecteurs. «Le moment que nous redoutions est arrivé», a-t-il déclaré mercredi d'un ton grave, avec l'assurance d'un homme d'Etat.

Trump a réagi comme prévu: il fulmine et traite Gavin Newsom de «Newscum» (ndlr: scum en anglais signifie ordure). Mais plus Trump s’emporte, plus le gouverneur soigne son image de voix posée et raisonnable. Il donne ainsi à sa carrière l'impulsion qui lui manquait.

Car, à l'instar de son parti, Gavin Newsom s'est fait plus discret ces derniers temps. La Californie croule sous les dettes, de nombreux programmes sociaux ambitieux ont dû être coupés. Même dans son propre camp, le glamour de l'ancienne étoile filante commençait à s'effriter. Le fait d'avoir enfreint ses propres règles en dînant dans un restaurant de luxe pendant la pandémie lui colle encore à la peau. Pour beaucoup, Gavin Newsom n'était plus que le gentil réformateur un peu imbu de sa personne qui s'est fait connaître en Californie, mais qui n'a jamais vraiment compté au niveau national.

Plus Trump fait du bruit, plus Newsom est influent

Aujourd'hui, Trump lui a justement offert une tribune d’une ampleur inégalée. En assumant une position anti-trumpiste, Gavin Newsom s'épanouit comme aucun autre démocrate. Il se met en scène comme un contre-partenaire offensif mais contrôlé de l'ex-président en colère. Il a le charisme nécessaire, la conscience de sa mission et l'instinct du moment médiatique.

Et pourtant, il est tout à fait capable de changer de politique. En tant que maire de San Francisco, l'ancien négociant en vin s'est profilé comme un précurseur du mariage pour tous; en tant que gouverneur, il est devenu un activiste du climat ainsi qu'un partisan de la migration et des droits LGBTQ. Mais il a également montré qu'il pouvait nager à contre-courant de la gauche si nécessaire, comme lorsqu'il a qualifié la participation des femmes transgenres aux compétitions féminines d'«extrêmement injuste». Gavin Newsom peut mettre le clignotant à gauche et conduire de manière modérée – un équilibre qui pourrait valoir de l'or au sein d'un Parti démocrate déchiré.

Mais cette polyvalence comporte aussi des risques. Ses adversaires – ils sont nombreux, et pas seulement chez les républicains – lui reprochent son manque de fidélité aux principes et sa quête presque pathologique de carrière. Pour eux, Gavin Newsom est moins un homme d'Etat déterminé qu'un opportuniste politique qui se place toujours exactement là où les projecteurs brillent le plus.

Alors que Trump joue la carte de l’escalade et que les démocrates vacillent, Gavin Newsom s’affirme un peu plus à chaque conflit dans le rôle qu’il a toujours convoité. Que ce soit pour les élections présidentielles de 2028 ou avant, la scène lui appartient. Et, au final, la responsabilité pourrait bien incomber au président américain.