Objectif: «Made in Europe»
La Commission européenne veut renforcer l'industrie du Vieux continent

Bruxelles propose une loi pour renforcer l'industrie européenne, ciblant technologies vertes et matériaux stratégiques. Les achats en Suisse restent possibles, a confirmé un fonctionnaire européen.
La Commission européenne a présenté mercredi une proposition visant à renforcer certains secteurs industriels spécifiques dans l'UE. Une des mesures réglemente les marchés publics et concerne les pays tiers, comme la Suisse.

Les Etats membres de l'UE doivent privilégier les produits 'Made in Europe' lorsqu'ils dépensent des fonds publics, demande la Commission. Les «secteurs stratégiques» tels que les technologies vertes, le ciment, l'acier et l'aluminium sont concernés.

Pas de restriction pour la Suisse

Les achats en dehors de l'UE resteraient possibles si les pays tiers ont conclu des accords commerciaux avec Bruxelles. Il n'y aurait pas de restrictions pour la Suisse, a déclaré mercredi un fonctionnaire européen.

La proposition de loi sur l'accélération industrielle (Industrial Accelerator Act, IAA) a pour objectif de porter la part du secteur industriel à 20 % du produit intérieur brut de l'UE d'ici à 2035, selon le communiqué. Le texte doit encore être approuvé par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen.

