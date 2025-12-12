La police italienne a restitué des biens de luxe d'une valeur de plus de 70'000 euros à une Suissesse victime d'un vol. La femme s'était fait dévaliser sur une aire de service en Ligurie lors de son retour de France.

La police italienne restitue des objets de luxe volés à une Suissesse

ATS Agence télégraphique suisse

Les agents de la police routière de Bari ont remis ces derniers jours des biens volés, dont des articles de luxe, d'une valeur totale de plus de 70'000 euros, à une femme résidant en Suisse. Elle s'était fait dévaliser alors qu'elle se rendait en France pour faire des achats.

En rentrant en Suisse, elle s'était arrêtée sur une aire de service de la province d'Imperia (Ligurie) et avait finalement retrouvé sa voiture avec les vitres brisées et ses biens volatilisés. Le butin était constitué d'accessoires et de bijoux de marques connues, indique vendredi l'agence de presse italienne Adnkronos.

Grâce à une collaboration entre la police ligure et ses collègues de Bari, la plaque d'immatriculation de la voiture utilisée par les malfaiteurs a pu être identifiée. Des activités de surveillance et de contrôle ont permis d'identifier deux personnes résidant à Bari. Elles sont connues des enquêteurs pour des condamnations antérieures spécifiques et ont donc été dénoncées.