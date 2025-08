Un récent rapport montre que le glissement de Brienz (GR) se déplace plus rapidement après les pluies. La commune d'Albula/Alvra signale des chutes de rochers et des mouvements accélérés dans l'éboulis. Un temps sec pourrait calmer la situation.

1/4 Après les pluies du week-end dernier, la situation s'est aggravée en amont du village de montagne grison de Brienz. Photo: keystone-sda.ch

Marian Nadler

Samedi matin dernier, la commune d'Albula/Alvra, dans le canton des Grisons, a publié une nouvelle mise à jour concernant le glissement de terrain de Brienz. «La vitesse de la dorsale de Caltgeras stagne, toutes les autres zones de la montagne ont augmenté leur vitesse après les précipitations de ces derniers jours», peut-on y lire. Actuellement, les éboulements dans la région de la montagne devraient toutefois déjà légèrement diminuer.

Après les fortes précipitations du week-end dernier, environ 25'000 mètres cubes de roches se sont détachés. Ceux-ci sont tombés sur l'éboulis, poursuit la commune. Durant cette phase, le front s'est déplacé d'environ 20 centimètres en direction du village en très peu de temps.

Depuis, il se déplace à un rythme pouvant atteindre 2,5 centimètres par jour. Dans la partie supérieure de l'éboulis, l'accélération était six fois plus importante que début juillet, indique la commune.

La pluie accélère les glissements de terrain

Malgré tout, le déplacement du terrain est à la baisse dans le village. Au niveau du poste de mesure au centre de la commune, la vitesse actuelle est d'environ 0,6 mètre par an. Le pronostic reste néanmoins sombre: les précipitations entraîneront également des accélérations dans le plateau dans les semaines à venir, dit-on. Cela pourrait entraîner de nouvelles chutes de rochers sur l'éboulis. Conclusion: «La situation reste tendue.»

Ce n'est que lorsque le temps redeviendra plus sec que les habitants pourront à nouveau accéder au village et aux terres agricoles dans la zone de dégagement. Si le temps reste aussi humide, une éventuelle coulée de débris pourrait s'étendre jusqu'à la vallée. Les précipitations de vendredi devraient encore aggraver la situation. Le temps devrait ensuite devenir plus sec.

Des parties d'un éventuel flux d'éboulis pourraient, dans certaines circonstances, atteindre les routes cantonales et la ligne de chemin de fer en aval du village. «Une installation radar située près de l'école de Brienz/Brinzauls surveille en permanence le versant. Il est couplé aux feux de signalisation des routes cantonales et de la ligne de chemin de fer et pourrait les bloquer en quelques secondes en cas de coulée de débris», explique la commune à ce sujet. Les cyclistes et les piétons sont interdits sur la route cantonale de Tiefencastel à Vazerol et sur le chemin de randonnée de Tiefencastel à Surava.