1/5 Ce cadenas, fabriqué par la société allemande Burg-Wächter, est-il robuste? Photo: Thomas Meier

Robin Bäni

Un ouvre-boîte est censé ouvrir les boîtes de conserve. Un extincteur doit éteindre le feu. Et une serrure, eh bien, une serrure doit se fermer, et de manière à ce que personne d'autre ne puisse l'ouvrir.

Dans les rayons de Migros, un cadenas porte le nom de «Cadenas à cylindre C-Line 222 25», un nom qui sonne comme une garantie de haute sécurité. Mais les apparences sont trompeuses. Blick a testé plusieurs exemplaires de ce modèle. Et le constat est sans appel: une seule clé suffisait à ouvrir les serrures de plusieurs cadenas. Même pas besoin de forcer. Mais avec un léger clic, comme si c'était tout à fait normal. En fait, il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'un problème généralisé des serrures bon marché, selon les experts.

Corps en laiton massif et gros défauts?

Le fabricant, la société allemande Burg-Wächter, qualifie le cadenas de «robuste» sur son site Internet. Disponible en différents modèles, elle «sécurise de manière optimale les portes et les portails ainsi que les biens». Sur l'emballage de la Migros, le cadenas est vantée par deux attributs: «corps en laiton massif» et «qualité solide». Le fait que la serrure cède parfois devant des clés étrangères n'est pas mentionné.

Interrogée à ce sujet, Migros écrit qu'il s'agit d'un produit également disponible chez d'autres commerçants, dans toute l'Europe. Le fabricant assume la responsabilité du fait qu'il est «pratiquement impossible» d'ouvrir un autre cadenas avec la même clé.

Burg-Wächter va recevoir du courrier. «Nous avons déjà fait une demande», écrit la Migros. S'il s'avère qu'un lot a été livré avec des cylindres et des clés identiques, «nous demanderons immédiatement au fournisseur de clarifier et de corriger la situation». Migros conditionne d'autres mesures à la prise de position du producteur.

L'entreprise allemande elle-même reste vague sur la question. Ses cadenas se distingueraient en termes «d'utilisation, de tailles, de caractéristiques, de prix et de qualité». Le modèle en question appartient à la catégorie «Basic», précise-t-on. Et «ce n'est que dans de très rares cas que l'on retrouve le même cadenas sur deux produits achetés». Mais est-ce vrai?

Des clés dentelées cheap

Si le titre professionnel d'«expert en serrures» existait, il s'appliquerait à Ronny Zaugg, le directeur de Zaugg Schliesstechnik AG. «Cette serrure offre une sécurité faible, voire inexistante», assure-t-il. La raison? La clé dentée. Plus son profil est simple, plus le nombre de fermetures possibles est faible. Dans la production industrielle de masse, on obtient ainsi des dizaines de milliers de clés qui se ressemblent à s'y méprendre et qui peuvent ainsi déverrouiller d'autres cadenas.

«Cela ne concerne d'ailleurs pas seulement les cadenas de ce type», avertit Ronny Zaugg. Mais de manière générale, les clés dentelées sont bon marché, ce qui concerne aussi les antivols de vélo. En bref: ce qui ressemble à de la sécurité n'est souvent qu'un placebo en laiton. Un escroc n'a pas besoin d'un coupe-boulon. Avec un peu de chance, une clé du commerce de détail suffit.