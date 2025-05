Au resto, dans les transports ou au bureau Quand il s'agit de voler, les Romands ont meilleure conscience que les Alémaniques

Self-checkout, transports, bureau: un nouveau sondage révèle à quel point les Suisses volent au quotidien. Blick a identifié les lieux les plus concernés… et les profils des voleurs les plus téméraires.