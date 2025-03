Le DDPS est confronté à de nombreux problèmes, et ce depuis plusieurs années. Entre le manque de nouvelles recrues au sein de l'armée et les projets d'armement vacillants, le nouveau conseiller fédéral aurait de nombreux défis à relever.

Daniel Ballmer

Si la course de Martin Pfister s'est terminée en beauté, son travail en tant que chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ne fait que commencer. En plus de devoir trouver un nouveau chef d'armée, Viola Amherd lui a laissé plusieurs chantiers qui ont régulièrement fait la Une des journaux. Quels sont les plus importants?

1 Les finances de l'armée

Avec la guerre en Ukraine, la question militaire a repris de l'importance ces dernières années. Le Parlement a décidé d'augmenter le budget 2025 ainsi que le plafond de dépenses. Cela représente près de 30 milliards de francs répartis entre les années 2025 à 2028, soit 4 milliards de plus que précédemment. D'ici 2032, ce budget doit atteindre 1% du PIB, mais compte tenu de la pression économique actuelle, le Parlement pourrait décider de nouvelles coupes. Le nouveau chef du DDPS devra se prononcer sur ce budget.

Depuis la fin de la guerre froide, l'armée suisse a dû se restreindre dans ses dépenses. Ses systèmes d'armement sont très anciens et le matériel commence à manquer. A l'heure actuelle, seul un tiers des membres de l'armée pourrait être entièrement équipé.

Dernièrement, c'est la haute surveillance financière du Parlement qui a tiré la sonnette d'alarme. Cette délégation a dressé une liste de sept grands projets d'armement et de stratégies informatiques pour lesquels elle a identifié des problèmes massifs. En font partie le projet de surveillance de l'espace aérien et l'acquisition de drones de reconnaissance israéliens. Mais ce ne serait que la pointe de l'iceberg.

2 Les avions de combat

Le contrat d'achat de 6 milliards de dollars pour 36 avions F-35 a été signé. Mais avec le retour de Donald Trump a la Maison Blanche, cette certitude a aussi été ébranlée. Si tout se passe comme prévu, le F-35 remplacera les F/A-18 et les F-5 Tiger à partir de 2030. Le DDPS devra tout mettre en œuvre pour éviter des retards et des surcoûts supplémentaires.

3 Pénurie de soldats

L'armée et la protection civile sont actuellement confrontées à une baisse des effectifs. Le DDPS bricole depuis des années un nouveau modèle d'obligation de servir. La première option est l'«obligation de servir»: seuls les hommes seraient tenus de servir dans l'armée ou dans la protection civile, qui regrouperait la protection et le service civil.

La seconde est l'«obligation de servir en fonction des besoins», qui s'appliquerait aux hommes et aux femmes. Le service civil serait maintenu. Le DDPS doit maintenant faire une proposition claire sur la marche à suivre d'ici fin 2027.

4 Autonomie suisse

Pour assurer sa souveraineté militaire, la Suisse a besoin de forger des armes dans son propre pays. Mais en raison des conditions d'exportation rigides, celles-ci sont de plus en plus sous pression. Plusieurs pays ont annoncé qu'ils ne voulaient plus acheter de matériel militaire suisse, car ils ne pourraient pas l'envoyer en Ukraine si nécessaire. Le Conseil fédéral propose donc au Parlement de modifier la loi sur le matériel de guerre afin de disposer d'une plus grande marge de manœuvre en matière d'autorisations.

D'ici la fin de l'année, le Secrétariat d'État à la politique de sécurité doit élaborer une nouvelle stratégie. L'objectif? Renforcer la sécurité et la capacité de défense. Une commission d'experts avait émis plus d'une centaine de recommandations à ce sujet et conseillé, dans l'esprit d'Amherd, de continuer à se rapprocher de l'OTAN.

Pour le Conseil fédéral également, il s'agit d'une priorité, en plus de la défense contre les cyber-attaques. C'est surtout l'Union démocratique du centre (UDC) qui s'y oppose avec son initiative sur la neutralité. Mais les sceptiques sont également nombreux dans les autres partis.

5 Le Service de renseignement

Le chef du service de renseignement, Christian Dussey, a échoué dans ses projets de réforme du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et quitte maintenant son poste. Les cantons ont donc tiré la sonnette d'alarme. L'autorité de surveillance a également constaté de graves lacunes. Parallèlement, le SRC a demandé plus de ressources, ce que le Parlement a refusé. Il doit à présent retrouver rapidement les ressources qui lui permettront de mener sa mission première à bien.

6 Ruag

Ces dernières années, l'entreprise internationale a régulièrement fait les gros titres. Récemment, Ruag a aussi été confronté à des scandales de corruption. Viola Amherd avait parlé de lacunes dans l'application des règles et des directives au sein de l'entreprise.

En d'autres termes: chacun fait ce qu'il veut. Mais le Contrôle fédéral des finances a décelé des irrégularités dans les transactions avec les chars Leopard 1. Le CEO et le président du conseil d'administration ont quitté leur poste. Entre-temps, le Conseil fédéral veut revoir la forme juridique de Ruag et rapprocher à nouveau le groupe du DDPS.

7 La communication

Au DDPS, il y a près de 100 postes de spécialistes de la communication. Et pourtant, cette dernière laisse à désirer. Au début de l'année 2024, un prétendu «manque de liquidités» de l'armée a provoqué des remous. Le chef de l'armée Thomas Süssli l'avait confirmé, Viola Amherd l'avait démenti.

De son côté, la commission des finances du Conseil national est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait certes pas de manque de liquidités, mais que la communication du DDPS et de l'armée était «plus que perfectible». Martin Pfister l'a annoncé en amont de son élection: une communication transparente est essentielle pour sortir le DDPS de cette crise de confiance.