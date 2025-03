Remo Lütolf, le président du conseil d'administration de l'ancien groupe Ruag, porte la responsabilité principale du fait que le scandale de corruption n'a jamais été traité. Actuellement, il est président du conseil d'administration de Ruag International, rattaché au ministère des Finances de Karin Keller-Sutter. Pour un poste à 35%, Remo Lütolf reçoit près de 190'000 francs par an. Mais la pression a fini par devenir trop forte: vendredi, Ruag International a annoncé qu'il ne se représentait pas pour un nouveau mandat, pour une question d'âge, selon la raison officielle. Mais il est plus probable que le manager veuille faire le moins de bruit possible en démissionnant humblement. Lors de la session de printemps, le Parlement débattra de l'avenir de la branche spatiale Beyond Gravity. Le Conseil fédéral souhaite vendre cette partie de l'entreprise, une partie du Parlement s'y oppose.