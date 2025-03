Qui est Martin Pfister, le nouveau conseiller fédéral?

Le discret Martin Pfister a créé la surprise. Photo: keystone-sda.ch

Nastasja Hofmann

C'est officiel! Martin Pfister remplacera Viola Amherd au Conseil fédéral. Le directeur de la Santé du canton de Zoug a été élu ce mercredi matin au deuxième tour du scrutin. Cet homme de 61 ans, que presque personne ne connaissait en dehors de la Suisse centrale il y a cinq semaines à peine, occupe désormais la fonction politique la plus importante du pays. Se lançant à la dernière minute dans la course à la succession de Viola Amherd, il est parvenu à battre l'expérimenté Markus Ritter.

Mais le résultat en surprendra probablement plus d'un. Car le conseiller d'Etat zougois n'a jusqu'à présent pas fait de politique dans la Berne fédérale, et était un inconnu au bataillon pour de nombreux parlementaires.

Un homme discret et aux valeurs familiales

Tout au long de sa campagne, le nouveau conseiller fédéral a joué la carte de la discrétion. Martin Pfister a toujours eu l'air réservé et dans la retenue lorsqu'il répondait aux questions des médias. Face à un Markus Ritter ardent et à la poigne de fer, Martin Pfister est plutôt une force tranquille, qui s'est moins mis en avant que son collègue – et rival. Son parcours explique peut-être son caractère: il a étudié l'histoire et la philologie allemande, et est enseignant de formation.

Il semble accorder une place importante à sa sphère privée. Père de quatre enfants, il a une famille recomposée avec sa femme Cacilda. A la maison, on parle aussi bien allemand que portugais. Sa famille a toujours été un pilier, comme il l'a souligné à plusieurs reprises.

Le chemin vers le Conseil fédéral

Depuis 2016, Martin Pfister fait de la politique au Conseil d'Etat de Zoug, en tant que directeur de la Santé. Pendant la pandémie de Covid-19, il a pu acquérir de l'expérience en gestion de crise. Une compétence qui lui sera utile dans le cas où il devait reprendre les rênes du Département de la défense (DDPS) de Viola Amherd. Son expérience en tant que colonel de l'armée est également un plus, comme il l'a déclaré à Blick.

Il le répète volontiers: il affirme ne pas reculer devant les défis, et aime les aborder avec entrain et stratégie. Le nouveau conseiller fédéral pourra démontrer dans un avenir proche s'il saura tenir ses promesses.