Le Conseil national et le Conseil des Etats ont élu Martin Pfister pour succéder à Viola Amherd au Conseil fédéral. Il a obtenu 134 voix, emportant donc l'élection face à Markus Ritter.

il y a 21 minutes C'est officiel! Martin Pfister remporte l'élection au Conseil fédéral Martin Pfister a remporté la majorité absolue. Il est élu au Conseil fédéral et succède à Viola Amherd. Photo: Philippe Rossier Martin Pfister a obtenu 134 voix. Il a reçu une salve d'applaudissement des tribunes où sont assis les supporters zougois. De son côté, Markus Ritter a obtenu 110 voix. Il s'est également levé pour applaudir son concurrent et nouveau conseiller fédéral. Le directeur de la santé de Zoug, Martin Pfister, deviendra le 123e conseiller fédéral de la Suisse. Ce n’est que le dernier jour qu’il a rejoint le carrousel des candidats centristes. Même en étant moins connu de la population et du monde politique, il a réussi à inverser la vapeur. il y a 3 minutes il y a 3 minutes Première rencontre avec le Conseil fédéral Tout de suite après la prestation de serment, Martin Pfister quitte la salle. Une rencontre avec ses nouveaux collègues du Conseil fédéral, un apéritif dans son canton d'origine et une tournée des médias l'attendent. Accompagné du porte-parole du Conseil fédéral, Martin Pfister se rend au Palais fédéral Ouest, où se réunit le Conseil fédéral. La présidente fédérale Karin Keller-Sutter lui a souhaité la bienvenue. il y a 4 minutes il y a 4 minutes Martin Pfister porte serment: «Je le jure» Immédiatement après son discours, Martin Pfister prête serment. Il a d'abord reçu des fleurs de la présidente du Conseil national Maja Riniker et du chef du groupe parlementaire Bregy. Il a levé trois doigts en prêtant serment: «Je le jure» il y a 30 minutes il y a 30 minutes Le deuxième tour de scrutin est en cours C'est une petite surprise: Martin Pfister a raté de peu la majorité absolue. Un vote de plus et cela lui aurait suffi. C'est désormais Martin Pfister de Zoug qui est le favori. Photo: AFP Alors que Markus Ritter avait ri à plusieurs reprises avant l'annonce, son visage est désormais quelque peu figé; il semble perdu dans ses pensées. il y a 39 minutes il y a 39 minutes Martin Pfister rate de peu: direction le deuxième tour! Aucune décision n'a encore été prise au premier tour de scrutin. Markus Ritter obtient 105 voix. Son concurrent Martin Pfister a reçu 122 voix. Photo: keystone-sda.ch il y a 40 minutes il y a 40 minutes Premier tour de scrutin compté La tension monte. Les scrutateurs retournent maintenant dans la salle du Conseil national. L’élection se jouera-t-elle au premier tour? Maja Riniker, présidente du Conseil national, annoncera prochainement les résultats du premier tour de scrutin. Le PS, le PLR et l'UDC veulent s'en tenir au ticket centriste, a-t-elle déclaré. Les partis tiendront-ils parole? Nous le saurons bientôt. il y a 41 minutes il y a 41 minutes Chappatte illustre la place qu'occupent les paysans au gouvernement Patrick Chappatte n'a pas manqué d'illustrer cette journée d'élection au Conseil fédéral en faisant allusion aux nombreux paysans occupant un siège au Conseil fédéral, d'autant plus si le candidat Markus Ritter venait à être élu. il y a 48 minutes il y a 48 minutes Sans surprise, Markus Ritter choisit... lui-même! Les bulletins de vote orange sont maintenant collectés. La personne qui surmonte l’obstacle de la majorité absolue sera élue, c’est-à-dire la personne qui reçoit la moitié de tous les votes valides plus un. Les bulletins blancs et invalides ne sont pas comptés. Photo: keystone-sda.ch Markus Ritter est également autorisé à voter en tant que membre du Conseil national. L'élection est secrète, mais dans le cas de Markus Ritter, il devrait être parfaitement clair qui il met sur le bulletin de vote: lui-même. il y a 55 minutes il y a 55 minutes Légère agitation dans la salle: les 245 bulletins ont été distribués Après la distribution des bulletins, il y a eu une légère agitation car un morceau de papier serait tombé dans le bloc du PLR. Mais tout s'est bien passé, 245 bulletins ont été distribués. Maya Bally, une politicienne centriste, a manqué les élections en raison d'une opération. Markus Ritter rit après avoir rendu son devoir. 08:31 heures 08:31 heures Philipp Matthias Bregy présente un billet pour le Centre Le premier à prendre la parole est le chef du groupe parlementaire du Parti du centre, Philipp Matthias Bregy. Il présente le ticket du centre et présente les deux candidats. Ce sont deux «excellents» candidats. Mais d’abord, il remercie encore Viola Amherd. Elle a milité pour une Suisse sûre. «Chère Viola, merci beaucoup pour votre service à la Suisse et je vous souhaite le meilleur pour votre avenir.» Le Centre a droit à un siège au Conseil fédéral, dit Philipp Matthias Bregy, provoquant quelques rires. Les deux candidats ont les compétences nécessaires, a-t-il déclaré. On s’attend à ce que les groupes parlementaires adhèrent à la proposition électorale. Les deux candidats défendent la stabilité politique, affirme Philipp Matthias Bregy, et appelle à soutenir le ticket. Il n'y a pas d'autres déclarations de groupe. 08:28 heures 08:28 heures Les élections démarrent Le Conseil fédéral quitte la salle avec un léger sourire. Vous devez rester dehors pendant l'élection. «25 201. Conseil fédéral. 'Élection d’un membre', Maja Riniker appelle maintenant à l’élection proprement dite. Photo: keystone-sda.ch L'UDC soutient massivement Markus Ritter, les Verts soutiennent la revendication du centre pour le siège, et les autres partis soutiennent le ticket du centre.

Les choses deviennent sérieuses pour les deux candidats à la succession de la conseillère fédérale centriste et ministre de la Défense Viola Amherd. Ces derniers ont dû faire leurs preuves à Berne ce mardi 11 mars, à la veille des élections. Le conseiller national de Saint-Gall Markus Ritter et le conseiller d'État de Zoug Martin Pfister se lancent dans la course. Qui a les meilleures cartes en main? Une surprise se prépare-t-elle en coulisses?

La décision sera prise à l'Assemblée fédérale mercredi matin 12 mars. Les 246 députés se sont déjà formé une opinion lors des auditions de mardi après-midi. En parallèle, des stratégies sont mises en œuvre dans les coulisses.