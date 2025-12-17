DE
«Une grande froideur émotionnelle»
Lourdes peines pour deux frères accusés de féminicide

Un crime d'honneur secoue le Tessin: deux frères sri-lankais sont reconnus coupables du meurtre de leur épouse et belle-sœur. Le tribunal les condamne lourdement, soulignant la cruauté et le sang-froid de l'acte commis en septembre 2024.
Publié: il y a 51 minutes
Le meurtre a été commis sans scrupule, selon le juge.
Photo: Keystone
ATS Agence télégraphique suisse

Deux frères originaires du Sri Lanka ont été reconnus coupables mercredi du meurtre de leur épouse et belle-sœur par le Tribunal pénal tessinois. Le mari a été condamné à 19 ans de prison, son frère à la perpétuité. Le mari est en outre expulsé de Suisse pour 15 ans. Le meurtre de la victime, âgée de 40 ans, a été commis sans scrupule, a déclaré le juge en prononçant le verdict. L'acte révèle «une grande froideur émotionnelle».

Selon l'acte d'accusation du ministère public tessinois, les deux hommes ont surpris le 11 septembre 2024 la femme dans son sommeil, l'ont tous les deux maintenue et l'ont étouffée avec un sac en plastique sur la tête. Ils ont ensuite déplacé son corps pour faire croire à une mort naturelle. Une mise en scène «presque digne d'un Oscar», a déclaré le juge.

Le juge a qualifié de «futile» le motif du meurtre commis en commun, le mari ayant agi par jalousie et le beau-frère voulant rétablir l'honneur de la famille en raison de la liaison extraconjugale de la victime.

Pas de défense possible

La manière dont la femme a été tuée est extrêmement impitoyable, a poursuivi le juge. Une personne qui dort est privée de toute possibilité de se défendre. Pendant dix minutes, elle a tenté de se libérer. «Dix minutes sont une éternité», a souligné le juge. Il est difficile de trouver des mots pour décrire la cruauté de cet acte.

Les deux hommes ont agi avec «la plus grande lucidité» et préméditation. Après le crime, le mari a effectué quelques tâches ménagères et écrit un message sur son portable avant d'aller chercher sa fille à l'école et de l'envoyer chez sa mère pour la «réveiller». Tous ces actes font preuve «d'un immense sang-froid».

Lors des interrogatoires et au procès, le mari s'est empêtré dans des nombreuses fabulations. Il a présenté des versions contradictoires et menti «sur toute la ligne», a déclaré le juge.

Durant l'été 2024, le mari âgé de 45 ans a suspecté sa femme de le tromper. Elle a ensuite avoué une relation extraconjugale. Lorsque l'homme a compris qu'elle allait le quitter, il a demandé de l'aide à son frère. Celui-ci est venu d'Italie en Suisse et lui a proposé de tuer sa belle-sœur.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

