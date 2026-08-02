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Une enquête est en cours
Un homme décède dans une cellule sécurisée de l'Inselspital

Un homme de 34 ans est décédé vendredi dans une cellule sécurisée de l'Hôpital de l'Île à Berne. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Une enquête est en cours pour comprendre les causes du décès.
Publié: 15:16 heures
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et la cause du décès.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme est décédé vendredi dans une cellule de l'unité sécurisée de l'Hôpital de l'Île à Berne. A ce stade, rien ne laisse penser à l'intervention d'un tiers ou à un suicide.

Le défunt était un Suisse de 34 ans domicilié dans le canton de Berne, lit-on dans un communiqué de la police cantonale bernoise dimanche. Malgré l'intervention rapide du personnel médical pour le réanimer, il n'a pas pu être sauvé.

L'urgence médicale survenue dans une cellule a été signalée à la police cantonale vendredi, peu avant 15 heures. Sous la direction du Ministère public régional de Berne-Mittelland, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et la cause du décès.

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