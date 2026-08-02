Un homme de 34 ans est décédé vendredi dans une cellule sécurisée de l'Hôpital de l'Île à Berne. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Une enquête est en cours pour comprendre les causes du décès.

Un homme décède dans une cellule sécurisée de l'Inselspital

Un homme décède dans une cellule sécurisée de l'Inselspital

Une enquête est en cours

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme est décédé vendredi dans une cellule de l'unité sécurisée de l'Hôpital de l'Île à Berne. A ce stade, rien ne laisse penser à l'intervention d'un tiers ou à un suicide.

Le défunt était un Suisse de 34 ans domicilié dans le canton de Berne, lit-on dans un communiqué de la police cantonale bernoise dimanche. Malgré l'intervention rapide du personnel médical pour le réanimer, il n'a pas pu être sauvé.

L'urgence médicale survenue dans une cellule a été signalée à la police cantonale vendredi, peu avant 15 heures. Sous la direction du Ministère public régional de Berne-Mittelland, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et la cause du décès.