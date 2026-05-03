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Un Zurichois de 70 ans
Un randonneur trouve la mort après une chute dans le canton de Glaris

Un homme de 70 ans, domicilié à Zurich, est décédé vendredi après une chute fatale lors d'une randonnée à Bärentritt, dans le canton de Glaris. Son corps a été retrouvé à Brächalp après des recherches intensives.
Publié: 13:09 heures
Un homme de 70 ans originaire de Zurich est décédé vendredi dans un accident de randonnée en montagne à Braunwald (GL).
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 70 ans a trouvé la mort vendredi lors d'une randonnée en montagne à Bärentritt, dans le canton de Glaris. Selon la police, il a fait une chute depuis une paroi rocheuse. La police cantonale de Glaris a indiqué dimanche que des proches avaient signalé la disparition de l'homme vendredi soir, après avoir perdu tout contact avec lui.

Selon les informations disponibles, les sauveteurs ont finalement retrouvé le corps sans vie de l'homme dans la région de Brächalp. Outre les secours en montagne et la police cantonale, la Rega a également participé aux opérations de recherche. Selon le communiqué, l'homme de 70 ans résidait dans le canton de Zurich. Le ministère public a ouvert une enquête sur ce décès.

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