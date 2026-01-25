DE
«Un trésor national»
Redevance: Bron et les producteurs alertent sur un démantèlement

Le débat sur l’initiative «200 francs, ça suffit» s’intensifie à l’approche de la votation. Aux Journées de Soleure, le réalisateur Jean-Stéphane Bron met en garde contre un affaiblissement du service public et défend le rôle central de la SSR.
Publié: il y a 37 minutes
Le réalisateur et producteur Jean-Stéphane Bron est venu défendre le service public et la création audiovisuelle en Suisse à quelques semaines de la votation sur l'initiative "200 francs, ça suffit" dimanche aux Journées de Soleure. (archives)
À l'approche de la votation sur l’initiative «200 francs, ça suffit», qui veut réduire le montant de la redevance, les milieux de l’audiovisuel suisse tirent la sonnette d’alarme. Réalisateur, Jean-Stéphane Bron a dénoncé un affaiblissement «brutal» du service public.

«En Suisse, nous avons décidé collectivement de subventionner l’agriculture, les transports ou les universités, parce que le marché seul ne peut pas les faire survivre. Il en va de même pour le cinéma et la télévision», a dit Jean-Stéphane Bron à Keystone-ATS dimanche aux Journées de Soleure, en marge d’une conférence de presse organisée par Cinésuisse. «Plutôt que de programmer son démantèlement, on devrait chérir la SSR comme un trésor national.»

Pour le cinéaste, l’argument selon lequel les jeunes paieraient pour des contenus qu’ils ne consomment pas relève d’un «faux débat». «Les jeunes s’informent massivement en ligne, et c’est précisément là que la SSR fait barrage aux fake news», souligne-t-il.

