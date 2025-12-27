DE
Un resquilleur à quatre pattes
Aventureux, un chien a pris un train CFF tout seul

Un chien a voyagé seul dans un train entre Flums et Walenstadt, dans le canton de Saint-Gall. Grâce à un passager et à la police, il a été réuni avec son maître samedi.
Publié: il y a 25 minutes
Un chien a voyagé tout seul dans un train sur une dizaine de kilomètres.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un chien a voyagé dans le train de Flums à Walenstadt, dans le canton de Saint-Gall, sans être accompagné. Grâce à un passager et à l'intervention de la police, l'animal a pu retrouver son maître.

Interrogé samedi par Keystone-ATS, un porte-parole de la police n'a pas pu préciser comment le chien s'est retrouvé seul dans le train pour un trajet d'une dizaine de kilomètres.

Le passager est descendu à un arrêt avec le resquilleur à quatre pattes et a appelé la police. Pratiquement au même moment, le propriétaire de l'animal a également contacté la centrale d'appel d'urgence. La police a mis les deux personnes en contact.

